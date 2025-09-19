快評：四強搶一　國民黨主席選舉熱度升高

中評社快評／國民黨主席改選10月18日舉行，前“立委”鄭麗文和國民黨“立委”羅智強昨天上午率先登記參選；前國民黨副主席郝龍斌昨天在媒體人趙少康陪同下正式領表；孫文學校總校長張亞中則選在最後一天19日登記。選戰四強搶一，熱度已炒高。



4年前，2021年9月舉行的國民黨主席改選，也是“四搶一”局面，參選者包括時任黨主席的江啟臣、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣縣長卓伯源、以及朱立倫等。雖也是4人角逐，受關注度卻不如今次。



本周六，四強中的鄭麗文、羅智強、張亞中將參加旺中媒體系舉辦的國民黨主席選舉首場辯論會，聚焦四大議題，包括：誰最適合掌握2026與2028大選兵符、誰是最佳造王者、誰最能整合在野力量重返執政，以及誰最有能力處理兩岸論述爭取和平安全等。



預期當天會吸引各方關注。有說本次國民黨主席參選熱度值爆表，外界似乎嗅到了一個百年大黨應有的變化。



4天前，根據一份針對國民黨員進行的黨主席調查顯示，若明天投票，加權後鄭麗文獲22.2%支持度最高，郝龍斌居次為20.5%，羅智強18.7%排第三，張亞中5.3%為第四。因為國民黨黨主席選舉是封閉式的黨內選舉，主要票源分為軍系票、地方派系票、自主黨員票等，民調未必能準確反映黨員最終的投票趨向。



世代交替、藍白合作、兩岸路線等，是今次國民黨主席選舉受關注的幾大話題。大陸方面十分關注選情進展，很多大陸網民心有所屬，對參選人有關改善兩岸關係的言行尤為讚賞。今次選舉熱度升高，大陸民眾的關注度也明顯高於往屆。