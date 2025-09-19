戚嘉林：台灣地位未定論完全違背歷史事實

中評社台北9月19日電（作者 戚嘉林）今年，是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。1945年8月15日，中國人民抗日戰爭贏得最終勝利，肯定“台胞抗日”的歷史正義與成果。



同年10月25日，我國在台北中山堂舉行“中國戰區台灣省受降典禮”。台灣省行政長官陳儀代表中國，接受日本的投降。禮畢，陳儀經由廣播向全世界正式宣告自即日起“台灣及澎湖列島已正式重入中國版圖”。當時，台北30萬市民家家張燈結彩，好似迎新歲，全島歡欣鼓舞，慶祝台灣回歸祖國。美國並於1946年初動員百艘艦船，協助將留在台灣的16萬日軍和32萬日本人遣返回日本。



但是，日前美國在台協會（AIT）卻以質疑《開羅宣言》《波茨坦公告》二文件效力為由，鼔吹“台灣地位未定論”，公然否定二戰後的國際新秩序，國務院接著肯定此一論調。如果台灣是“地位未定”，那80年前應該是由聯合國或其他國際機構對台灣啟動託管程序，例如二戰後的太平洋群島託管地。但是歷史事實是，美國不但承認並且是以協助遣返日軍日僑的行動，落實《開羅宣言》《波茨坦公告》二文件的效力，肯定中國對台灣的主權。



因此，美國國務院尾隨AIT發出顛倒黑白違背歷史事實的錯誤政治訊號，其據以借口干涉台海事務的司馬昭之心路人皆知。然而，國務院如果因發出此錯誤政治訊號而否定二戰勝利後的國際新秩序，那美國今天也無權在日本駐軍，因為二戰後美國迄今仍在日本駐軍就是二戰後國際新秩序的一環。



美國整日高舉民主自由的“民意”，但是AIT卻無視台胞抗日50年的堅強中國民族主義“民意”，無視“台胞抗日50年”就是台灣屬於中國的歷史經緯事實的民意。



因此，本人在上海舉行的“台胞抗日史國際學術研討會”上致詞時，抗議所謂的“台灣地位未定論”，抗議美國為維護其全球霸權，公然違背西方所標榜的“誠信”道德原則，發出顛倒黑白混淆視聽的行徑；與此同時，本人強調要與時俱進，加大力度宣傳“台胞抗日史”的歷史敘事，據以駁斥台灣社會及美國的歷史失憶，併經由兩岸“共同苦難”的抗日史實，建構“抗戰勝利”“台胞抗日”與“台灣光復”的歷史敘事體系，從而使台胞心中毫掛礙地，接受兩岸同屬一個中國的身份認知，接受兩岸榮辱與共的“中華民族命運共同體”意識，鑄牢大一統的正確“國族認同”，為促進兩岸關係從“和平發展”邁向“和平統一”奠定政治基礎。



（作者 戚嘉林統一聯盟黨榮譽主席）

