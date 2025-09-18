自民黨總裁選舉中的“石破票”流向備受關注

中評社香港9月18日電／共同社分析報導，日本自民黨總裁選舉中，首相石破茂在上次選舉中獲得的“石破票”流向備受關注。有意參選的五人中，身為閣僚的農相小泉進次郎和官房長官林芳正主張延續現有政策，意在爭取這部分支持。而一直以來與石破保持距離的前經濟安全保障擔當相高市早苗等三人則擔心若發言不當或將陷入不利局面，打算謹慎應對。在這五人之間，對於“石破票”的態度顯現出溫差。



▽爭奪戰



“關心地方是首相的一大特色，我會切實加以繼承。”小泉17日在官邸向石破表明參選意向後，對媒體強調了繼承其政策的立場。



林芳正也在18日的記者會上表示：“將繼承岸田與石破政權的走向並添加新的內容。”其競選陣營的一名中堅議員期待地表示：“作為內閣成員強調政策延續性更容易獲得石破票。”



石破在去年9月的上次總裁選舉中獲得46票的國會議員票，位列小泉和高市之後；黨員及黨友的地方票獲得了108票，僅次於高市。在與高市的最終投票中，石破在國會議員票和地方票中均勝過了高市。



一名自民黨幹部認為“石破票將成為左右勝負的關鍵因素”。在石破的親信之中，防衛相中谷元已表態“支持林芳正，他具備執行政策的能力”，而外相岩屋毅表示“聽完論戰後再做判斷”，持保留態度。對於地方票，有政權幹部預計“黨員們會按各自想法選擇，勢必將上演爭奪戰”。



▽斟酌



高市和前經濟安保相小林鷹之在上次總裁選舉後都拒絕了石破發出的擔任黨內職務的邀請，關係疏遠。高市曾就日美關稅談判批評稱“看不出是誰在陣前指揮”。此次總裁選舉中她雖未公開發言，但其陣營幹部透露“會謹慎斟酌如何評價石破”。



小林雖曾要求石破主動下台，但在12日與其會面後表示“對於為國民發揮領導力的首相我懷有敬意”。他在16日宣佈參選的記者會上解釋稱“我從來沒有為了批評而批評”。



原茂木派的少壯派議員主導了“倒石破”行動。黨前幹事長茂木敏充在10日的參選記者會上談及對石破政府的評價時指出，“我不會全盤否定，但有需要改變的部分。”



據悉，石破本人並沒有明確指定接班人的打算。其身邊人士解釋稱：“作為已宣佈將辭職的首相，那樣做不合常理。”