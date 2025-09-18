中評社香港9月18日電／美國總統特朗普16日晚到訪英國後，英美簽署《科技繁榮協議》。該協議重點聚焦人工智能、量子計算和民用核能等飛速發展的技術領域合作。



英國政府在16日發布的一份新聞公報中說，簽署這份跨大西洋協議是特朗普此次對英國進行國事訪問的一部分，內容涵蓋多個前沿技術領域的合作。



新華社報導，公報說，微軟、谷歌、英偉達、OpenAI和“核心編織”等美國頂尖科技和人工智能公司承諾斥資310億英鎊（約合420億美元），用於提升英國的人工智能基礎設施和前沿技術，涵蓋數據中心、計算機芯片以及人工智能背後的處理能力等。



其中，微軟宣布將為英國人工智能基礎設施建設及運營投資220億英鎊（約合300億美元），這是微軟迄今在英國做出的最大一筆投資承諾；英偉達將攜手英國各地企業，在英國部署12萬塊先進GPU芯片，這是該公司迄今在歐洲規模最大的部署；谷歌宣

布在赫特福德郡開設數據中心，這是該公司在英為期兩年50億英鎊總投資計劃的一部分。



此外，英國公司Nscale與英偉達和OpenAI達成協議，打造英國版“星際之門”項目，並與微軟建立合作夥伴關係，在洛頓打造英國最大的AI超級計算機。



公報說，英格蘭東北部地區將成為新的人工智能增長區，有望創造超過5000個就業崗位及數十億美元的私人投資。



美國總統特朗普當地時間16日晚抵達英國，開始對英國進行國事訪問。英國白金漢宮說，特朗普定於17日至18日分別與英國國王查爾斯三世和首相斯塔默會見會晤。