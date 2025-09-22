中評專訪：王鍵談日政局與中日關係

參加第十二屆北京香山論壇的中國社會科學院研究員、中日關係史學會常務理事王鍵接受了中評社記者的專訪（中評社 郭至君攝） 中評社9月22日電（記者 郭至君）日前，參加第十二屆北京香山論壇的中國社會科學院研究員、中日關係史學會常務理事王鍵接受了中評社記者的專訪，就美國炒作“台灣地位未定論”，當前日本政局變化以及中日關係走向等問題表達了其自身見解。專訪全文如下：



中評社記者：9月12日，“美國在台協會”（AIT）拋出所謂“台灣地位未定”謬論，甚至倒打一耙稱中國“扭曲《開羅宣言》等二戰文件，您對此如何評價？



王鍵：9月12日，美國在台協會（AIT）悍然拋出所謂“台灣地位未定”謬論，甚至倒打一耙稱中國“扭曲《開羅宣言》等二戰文件”，刻意割裂歷史文件間的法理關聯，其根本目的是為“以台制華”製造所謂“法理”依據。



從歷史法理維度看，AIT所謂“未定論”純屬自欺欺人。1943年《開羅宣言》與1945年《波茨坦公告》以國際法形式明確要求日本將台灣“歸還中國”，這是反法西斯同盟國家確立的戰後領土歸屬的法律基礎。1945年10月25日，中國政府正式收復台灣、恢復對其行使主權，這一事實絕非AIT渲染的“未決定”狀態。對於AIT炒作的所謂《舊金山和約》，中華人民共和國政府歷來認為該約是非法的、無效的。



1971年10月25日，聯合國大會第26屆會議第1976次全體會議上通過的2758號決議早已承認“中華人民共和國政府代表是中國在聯合國唯一合法代表”，台灣屬於中國主權領土不可分割的一部分，“一個中國”原則在國際社會早已形成共識。



從現實危害維度出發，AIT“未論定”論是極具危害的，不僅嚴重踐踏一個中國原則和國際法基本準則，破壞中美關係政治基礎，更撕裂台灣社會，誤導台灣民眾對自身政治定位的認知。此前賴清德曾拋出“中華人民共和國從未統治過台灣”的謬論，與如今AIT“未定論”合作演了一出“推獨”與“挺獨”的雙簧表演，充分暴露其甘當美國走狗、不惜將台灣拖入險境的“台獨”本質，更將台灣推向戰爭邊緣。



AIT作為美國在台官方機構，必須嚴格恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，立即停止發表任何干涉中國內政的言論，停止為“台獨”勢力站台背書。歷史早已證明，外部勢力的“保護”從來都是空頭支票，“台獨”之路注定是絕路。

