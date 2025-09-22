中朝俄“密謀抗美”？三國專家答中評駁斥

軍事科學院原副院長、退役中將何雷答中評社問（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月22日（記者 郭至君）日前，中國、朝鮮、俄羅斯三國元首在9.3大閱兵上並肩而立，引發了國際社會的高度關切，一些西方分析人士認為三國合作客觀上將對美國主導的國際秩序構成挑戰，甚至認為中朝俄在密謀對抗美國，對於這種說法，中評社記者在第十二屆北京香山論壇上提問了來自中、法、德三國的專家，請他們從各國的觀感進行回應。三國專家均對中評社記者表示，不需要對此畫面進行過度解讀。



軍科院原副院長何雷首先表示，這場閱兵是在三個80周年的背景下舉行的。第一個80周年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。第二個80周年是聯合國成立80周年，第三個80周年是台灣光復80周年。“我非常有幸我從頭到尾看了閱兵式，我們閱兵的目的是什麼？第一，是為了紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，銘記歷史、緬懷先烈，珍愛和平、開創未來是這次大閱兵的主要目的。第二，是為了進一步堅決地捍衛二戰勝利的成果和二戰勝利之後形成的國際秩序。通過閱兵讓大家看到了我們國家的武裝力量，即便我們顯示力量，我們也絕對不會威脅任何一個國家，也不會主動去侵略任何人的利益，但同時我們也絕不讓任何外敵欺凌和侵略，這是我們的閱兵的目的。”



何雷也說，“在26個來參加這次慶祝活動的國家的元首和政府首腦中，俄羅斯和中國這兩個國家可以說在二戰當中受害很深、貢獻很大的國家。第二次世界大戰有兩個主戰場，第一個主戰場是歐洲的主戰場，在蘇聯。第二個主戰場是東方主戰場，在中國。所以說，這兩個主戰場的元首站在一起，有什麼奇怪的？朝鮮又是我們的近鄰，且中國和朝鮮存在結盟關係。這三國元首在一起，不要過度解讀。中國不結盟，不對抗，不針對第三國的這個基本原則不變。”

