信強答中評：台灣地位未定是美政策重大倒退

復旦大學台灣研究中心主任信強接受中評社記者採訪（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月26日電（記者 郭至君）在第十二屆北京香山論壇期間，復旦大學台灣研究中心主任信強教授就近期美國在台協會（AIT）拋出所謂“台灣地位未定”謬論、甚至倒打一耙稱中國“扭曲《開羅宣言》等二戰文件”的謬論接受中評社記者的採訪。信強強調，美方公開歪曲公認的法律文件，性質非常惡劣，是對台政策的重大倒退。



信強表示，關於“台灣地位未定論”，其實多年來一直是美國“一中政策”的核心與本質，只是過去因為怕危及中美關係的基本穩定，美國政府一般不敢公開宣之於口。事實上，自從朝鮮戰爭爆發以後，杜魯門政府就從原先的政策立場上後退，無視美國在《開羅宣言》《波茨坦公告》中做出的明確承諾與表態，首次公然拋出了“台灣地位未定論”，以便為美國介入台海局勢、阻撓兩岸統一炮製法律和政策“依據”。後來又通過將中國和蘇聯這兩個最重要的二戰戰勝國排除在外的對日《舊金山和約》，試圖進一步做實“台灣地位未定論”。此次AIT公開拋出“台灣地位未定論”，不僅是從“官方層面”對一個中國原則再度發起嚴重挑釁，而且公然質疑和否定《波茨坦公告》和《開羅宣言》中所規定的台灣回歸中國的歷史定論。美日單方面簽署的《舊金山合約》中方從始至終就未承認和接受過，而《波茨坦公告》和《開羅宣言》作為二戰中美國親自簽署且必須遵守的國際法律文件，現在卻遭到美國的公開歪曲和挑戰，其性質尤為惡劣。



信強告訴中評社記者，台灣光復、回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分，《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《日本投降條款》等一系列具有國際法效力的文件，也早已清晰確認了中國對台灣的主權，確定了台灣屬於中國的法律地位。但是多年來，美國為了利用“台灣牌”來制衡中國，雖然嘴上講會奉行“一中政策”，但是卻從來都是言行不一，其兩岸政策實質上都是以杜魯門拋出的“台灣地位未定論”為基礎的“一中一台”或者“兩個中國”政策。而現在，AIT的表態試圖推翻過去公認的法律依據，篡改既定的歷史事實，是美國對台政策上又一次重大的倒退。



信強表示，近些年來美國對一個中國原則的挑釁日益公開和肆無忌憚。美方在這個時間點由AIT拋出“台灣問題未定論”，一方面，當然還是想利用台灣問題在中美戰略競爭的過程中“憑空造牌”，試圖以此換取大陸在經貿、關稅、禁毒等問題上的合作與讓步，另一方面從此次AIT表態的時間節點來看，就發生在9.3大閱兵之後，面對解放軍展示出的強大能力，台灣民進黨當局無疑是人心惶惶，也必然令美國諸多反華政客心生忌憚，倍感焦慮。AIT在這個時候把相關問題挑起來，製造一波事端，一來可以借此在涉台問題上對中國大陸施壓，二來則可以安撫一下民進黨當局。但是在這個問題上挑釁，不僅體現了美國相關部門決策人士對歷史的無知，對涉台相關政策缺乏基本的瞭解，更凸顯出當前美國決策體系專業性的劣質化。



至於大陸方面應該怎麼去應對這種不斷且日趨公開化的挑釁，信強說，首先是要正本清源，把真實的歷史攤開來、講清楚。台灣地位問題早在1945年中國人民抗日戰爭勝利之時已經得到徹底解決，《波茨坦公告》和《開羅宣言》，包括日本投降時的相關歷史文件、聯合國的相關規定，甚至包括美國政府在1950年之前的政策宣示，對這一問題的規定都非常明確且清晰，對此我們應該堅持擺事實、講道理，在國際間駁斥美國政府的這種謬論，要求美國收回、修改上述言論，同時必須向美國講清楚，如果美國繼續挑戰一個中國原則，肆意傳播“台灣地位未定論”，必將對中美關係造成嚴重的損害和衝擊。目前看來，對於美國這一輪炒作，最為歡欣鼓舞的無疑當屬台灣民進黨當局，而且正借機在島內兜售其“台獨”理念，對此我們也必須毫不客氣地予以打擊和遏制。