外交部部長助理：中國是世界和平建設者

外交部部長助理洪磊在第十二屆北京香山論壇上發言（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月19日電（記者 郭至君）9月18日，第十二屆北京香山論壇在北京國際會議中心開幕。在第一次全體會議上，中國外交部部長助理洪磊第一位發言，他強調，中國將秉持人類命運共同體理念，始終堅定做世界和平的建設者，共同安全的維護者，公共產品的提供者。



洪磊說，今年是世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80周年，在承前啟後的歷史時刻，習近平主席鄭重提出全球治理倡議，闡明了改革完善全球治理需要遵循的原則方法和路徑。全球治理倡議核心理念包括奉行主權平等，遵守國際法制，踐行多邊主義，倡導以人為本，注重行動導向，這是繼全球發展倡議、全球文明倡議、全球安全倡議之後，中國向世界貢獻的又一重要公共產品。四大全球倡議各有側重，並行不悖，分別從發展、安全、文明、治理這四個維度為世界注入穩定性、確定性和正能量，彰顯了中國在國際事務當中的擔當作為，和平和發展是全球治理的頭等大事。兩周前中國隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動。習近平主席發表重要講話，強調人類命運休戚與共。各個國家，各個民族平等相待、和睦相處、守望相助，才能共同維護安全，消弭戰爭根源，不讓歷史悲劇重演。



洪磊表示，當前世界進入新的動蕩變革期，國際形勢變亂交織，全球分裂趨勢明顯，地區衝突持續升級，非傳統安全挑戰層出不窮，全球安全治理短板日益突出。特別是強權霸凌行徑危害深重，嚴重衝擊聯合國等多邊機制。今天人類又面臨和平還是戰爭，對抗還是對話，共贏還是零和的選擇。世界比以往任何時候都更加需要改革完善安全治理。面對日趨嚴峻的挑戰，中國沒有袖手旁觀。2022年習近平主席提出全球安全倡議，中方在倡議引領下，積極推動國際社會加強安全合作，共同應對各類威脅挑戰，致力於同各國人民攜手構建人類命運共同體，實現持久和平、普遍安全。目前全球安全倡議已得到130多個國家的支持、讚賞，在推動解決全球安全難題，改革完善全球安全治理方面發揮日益重要的作用。

