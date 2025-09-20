多國防務高官聚香山論壇　獻策全球安全治理

第十二屆北京香山論壇第一次全體大會（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月20日電（記者 陳思遠）9月18日上午，第十二屆北京香山論壇正式開幕。首場全體會議以“構建公正合理的全球安全治理體系”為主題，由軍事科學院科技委副主任、少將常偉主持。中國外交部部長助理洪磊、越南國防部部長潘文江、東帝汶國防部部長多納西亞諾·科斯塔·戈梅斯、烏拉圭國防部長桑德拉·拉索、俄羅斯國務秘書兼國防部副部長安娜·齊維廖娃、東盟秘書長高金洪依次發言，圍繞破解全球安全困境、完善全球安全治理體系，貢獻各國智慧與實踐路徑。



中國外交部部長助理洪磊指出，習近平主席提出的全球治理倡議，與全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議共同構成四大全球倡議，從發展、安全、文明、治理維度為世界注入穩定與正能量，其中全球安全倡議已獲130多個國家支持，在全球安全治理中作用日益凸顯。



針對當前國際形勢變亂交織、強權霸凌衝擊多邊機制、全球安全治理短板突出的現狀，洪磊闡述了中國推動解決安全難題的“四方面貢獻”：一是貢獻中國智慧，倡導共同綜合合作可持續的安全觀，提出亞洲安全模式，為破解全球安全困境提供思路；二是貢獻中國方案，發布涉烏克蘭、巴以衝突立場文件，推動人工智能、數據安全等領域治理規則完善；三是貢獻中國資源，作為安理會常任理事國中最大維和人員派遣國，通過聯合國和平與發展基金等支持全球安全合作，助力發展中國家提升安全能力；四是貢獻中國行動，維護國際核不擴散體系，推動熱點問題政治解決，打擊跨國犯罪，促成多國和解與合作。



洪磊強調，中國作為全球南方天然成員，主張構建公正合理、包容團結、務實有效、協調有序的全球安全治理體系，堅定維護聯合國權威，反對搞雙重標準與霸權行徑，支持發展中國家提升治理話語權。中方願同國際社會加強合作，推動全球安全治理倡議落地，借助北京香山論壇等平台凝聚共識，為維護世界和平穩定、構建人類命運共同體持續貢獻力量。

