樂天信用卡遭駭客入侵致297萬用戶資訊洩露

中評社香港9月18日電／韓聯社報導，韓國樂天信用卡公司代表曹佐鎮（音）18日就用戶資訊洩露事件召開記者會表示，公司遭駭客入侵事件導致297萬名用戶資訊外泄，對此向用戶和有關機構致歉。



樂天信用卡公司擁有960萬餘名用戶，是韓國五大信用卡公司之一。此次駭客入侵事件導致近三分之一用戶的資訊被洩露。曹佐鎮表示，資訊遭泄渠道僅限於線上支付伺服器，與線下支付無關。共有28萬名用戶存在信用卡被盜刷風險，被洩露資訊包括卡號、有效期和後三碼等，公司將優先為這批用戶辦理補卡。由於其餘269萬名用戶僅有部分資訊被洩露，無信用卡被盜刷風險。



對於補救方案，曹佐鎮表示，若用戶發生損失，公司將全額賠付。公司還啟動應急體系，並將在未來五年內投入1100億韓元（約合人民幣5.6億元）構建自主安全風險管控體系。他還承諾在年底前完成大規模的人事換血。



樂天信用卡公司本月1日向金融監管部門報告，公司遭遇駭客攻擊致1.7GB用戶資訊被洩露，但經查發現，被洩露數據量遠超該規模。據悉，此次駭客攻擊已于上月14日發生，但樂天信用卡公司同月底才發現相關情況。之後，金融監督院和金融安全院自9月2日起開展實地督查，又發現約200GB用戶數據遭洩露的情況。