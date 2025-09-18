國務院台辦發言人陳斌華答記者問

國務院台辦發言人陳斌華（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京9月18日電／據國台辦消息，有記者提問，“美國在台協會”（AIT）日前接受台灣某媒體採訪時稱，《開羅宣言》、《波茨坦公告》等文件“均未決定台灣最終的政治地位”。美國國務院發言人又在回應該媒體問詢時稱，“中國扭曲二戰時期文件支持其脅迫台灣行動”，“這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位”。民進黨當局隨即大肆鼓噪“台灣地位未定論”，再度宣稱“兩岸互不隸屬”。對此有何評論？



國務院台辦發言人陳斌華應詢表示，台灣的地位非常明確，就是中國領土不可分割的一部分，自古屬於中國，現在屬於中國，歷史經緯清清楚楚，法理事實明明白白。



1943年的《開羅宣言》、1945年的《波茨坦公告》、1945年的《日本投降條款》等一系列具有國際法律效力的文件都清晰確認了中國對台灣的主權。1945年10月，台灣光復、回歸中國，中國政府恢復對台灣、澎湖列島行使主權和行政管轄。台灣地位問題在中國人民抗日戰爭勝利時就已經徹底解決。1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府。這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，包括對台灣的主權。台灣是中國的一部分的地位沒有改變。



台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。作為《開羅宣言》《波茨坦公告》的簽署方，作為二戰戰勝國一方，美國對台灣屬於中國、歸還中國的歷史和法理事實一清二楚，卻公然翻炒所謂“台灣地位未定”謬論，抹黑污蔑中國捍衛國家主權和領土完整的正當行動，惡意誤導國際輿論，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，向“台獨”分裂勢力發出嚴重錯誤信號。我們對此強烈不滿、堅決反對。敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止操弄涉台問題，停止縱容支持“台獨”分裂，停止干涉中國內政。



民進黨當局操縱特定媒體與美國一些機構上演了一出扭曲歷史、鼓噪“台灣地位未定論”的“雙簧”，妄圖為其謀“獨”製造歷史、法理依據和所謂“國際支持”假象。這種自欺欺人的拙劣伎倆，注定枉費心機，絕對不會得逞。歷史不容篡改，台灣屬於中國地位已定，統一大業必成。無論民進黨當局如何處心積慮“倚外謀獨”，無論外部勢力如何搗亂滋事，中國終將統一、也必將統一的歷史大勢不可阻擋。