中評數據：特首施政報告展現政府有為擔當

圖1 香港社交媒體涉本屆特區政府歷份施政報告討論的平均關注度變化對比（中評智庫大數據中心製圖） 圖2 香港主流輿論涉本屆特區政府歷份施政報告討論中的正面情緒佔比變化對比（中評智庫大數據中心製圖） 中評社香港9月22日電／9月17日，香港特首李家超發表任內第4份施政報告，以攸關廣大市民福祉的民生範疇作為壓軸篇章，其中較受矚目的為一系列豐富置業階梯的房屋改革政策，包括上調居屋在公營房屋中的佔比，綠白表配額由40:60調整為50:50等。此外，施政報告在提升公務員團隊治理水平、推動AI人工智能等創科發展，提速建設北部都會區等多個範疇的舉措，也在香港社會引發較大關注與討論。



中評智庫大數據中心通過分析香港社交媒體數據後得出結論：今年的施政報告充分展現本屆特區政府積極有為、勇於擔當的施政作風。在香港正值轉型期的關鍵時刻，施政報告不僅以具前瞻性的戰略高度擘畫社會未來的發展藍圖，同時也繼續以大刀闊斧的改革有力回應了市民對改善民生的訴求，在主流輿論間獲得廣泛認可與正面評價。



如圖1所示，今年香港社交媒體涉施政報告討論的平均關注度，較去年明顯回升，恢復至李家超發表首兩份施政報告時的較高水平。可見，在當前經濟前景尚未明朗、地緣政治日趨複雜的大環境下，香港市民十分期待特區政府能拿出切實可行的應對措施，為社會盡快實現由治及興的美好願景指明清晰路徑。



而由圖2可知，香港主流輿論對今年施政報告的反應亦趨向正面，相關討論中的正面情緒佔比繼去年再錄得升幅，僅略低於本屆特區政府仍處於蜜月期時所發布的首份施政報告，足見今年施政報告的多項政策有精確切中市民當下最迫切關心的議題。

