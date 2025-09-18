朝鮮參加明年亞運會　朝韓能否共同入場引關注

中評社香港9月18日電／韓聯社據韓國體育界18日消息，朝鮮日前向2026年愛知·名古屋亞運會組織委員會提交了各參賽項目運動員名單。因此，韓朝體育代表團能否在亞運會開閉幕式上共同入場引起關注。



據悉，朝鮮計劃向本屆亞運會派出260~270人規模的代表團，包括參加17個項目的150多名運動員。韓國也向組委會提交了1400多名規模的代表團名單，將參加41個全部項目的比賽。韓朝體育代表團是否會在開幕式和閉幕式上共同入場引起關注。



韓朝在2000年舉行的雪梨奧運會開幕式上首次共同入場，之後在2002年釜山亞運會、2003年青森亞冬會、2003年大邱世界大學生夏季運動會、2004年雅典奧運會、2005年澳門東亞運動會、2006年都靈冬奧會、2006年多哈亞運會、2007年長春亞冬會開幕式和閉幕式上都“合體”亮相。



自2008年北京奧運會之後，韓朝代表團在國際大賽上共同入場的風景不再。直到2018年平昌冬奧會和2018年雅加達亞運會，韓朝代表團才重舉韓半島旗共同入場。韓朝曾就在2020年東京奧運會開幕式上共同入場並組建聯隊達成協定，但朝鮮以防控新冠疫情為由缺席大會，韓朝共同入場一事最終告吹。



韓國新政府成立以來，總統李在明將緩解韓半島緊張局勢，恢復韓朝關係作為對朝政策重點。韓朝是否推進明年亞運會上共同入場並組建聯隊備受關注。部分觀點指出，要推進組建聯隊或共同入場等事宜，首先需要營造和解氛圍。