李家超：香港新機遇將更聚焦於“走出去”

香港特區行政長官李家超在立法會出席《行政長官2025年施政報告》答問會（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月19日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超18日在立法會出席《行政長官2025年施政報告》答問會時表示，“一國兩制”下，香港同時擁有國家機遇和國際機遇的雙重疊加優勢。香港未來的新機遇將更聚焦於“走出去”。這一突破源自全球貿易秩序重塑，內地企業不再聚焦單一國家，而轉向積極開拓新興市場。



李家超在發言中說，17日發表的任內第四份《施政報告》，主題是“深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來”。“深化改革”是方法和行動，“心繫民生”是初心和目標，“發揮優勢”是策略和手段，“同創未來”是希望和願景。今年是國家“十四五”規劃的收官之年，亦是“十五五”規劃的謀篇布局之年。這份《施政報告》既是香港全力“拼經濟謀發展惠民生”、加快邁向“由治及興”的進程表，亦是香港主動對接國家發展戰略、實現突破新局面的策略部署。



《施政報告》提到，為了進一步強化治理，建立“部門首長責任制”，並強化公務員評核機制。李家超表示，建立“部門首長責任制”的目的，是將部門出現問題時查找不足、釐清責任誰屬的機制系統化、制度化，強化部門首長的責任擔當，推動部門首長建立有效管理團隊與運作系統，同時將司局長政治問責和公務員行政問責更好銜接起來。



而成立“AI效能提升組”，是統籌和指導各政府部門有效應用AI技術。李家超說，政府十分重視AI應用的治理和風險防範，政府及公營機構的資訊系統均需要接受反覆測試、審核和持續監察以確保安全。在確保安全的情況下，推進AI發展，推進AI＋發展，落實AI政務，以及促進AI在各行各業的廣泛應用。