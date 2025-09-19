李家超：香港正處於不可逆轉的經濟轉型期

香港特區行政長官李家超18日在立法會出席《行政長官2025年施政報告》答問會（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月19日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超18日在立法會出席《行政長官2025年施政報告》答問會時表示，今日的香港站在邁向“由治及興”的關鍵節點，正處於不可逆轉的經濟轉型期，是邁向經濟更強大的必經過程。他強調，深化改革除了是特區政府的責任，亦是整個社會都必須一起參與推進的工作，行政立法機關都有帶領社會進一步深化改革的責任和角色。



李家超在總結發言中說，今日的香港，站在邁向“由治及興”的關鍵節點，我們正處於不可逆轉的經濟轉型期，是邁向經濟更強大的必經過程。“我強調我在開場發言中提到的施政初心——改善民生是我施政的最終目標。經濟與民生，兩者相輔相成。經濟增長是改善民生的基礎，民生改善令市場激發新的活力，促進經濟發展。”



李家超說，經濟發展的紅利與民生改善的紅利，兩者有相連關係，產生的聯動效應有快有慢。香港的發展經濟會帶來更多就業，高質量發展會創造更多優質職位，帶動工資上升；政府則因經濟蓬勃而增加財政收入，可建設更多基建、提供更多公共服務。在這聯動關係中，一些行業可以較快獲得紅利，例如金融、貿易等，但一些行業的受益可能較為間接，但最終都會獲得紅利，整個社會可以共享發展成果。這一點可從家庭收入中位數在三年間上升了11%得到體現。



“因此我強調建立‘以結果為目標’的政府的重要性，通過政策實踐疏通紅利轉化的樽頸，縮短效益實現的時間，讓更多市民更快、更多地受惠於經濟發展。”



李家超強調，深化改革除了是特區政府的責任，亦是整個社會都必須一起參與推進的工作。在行政主導和“愛國者治港”原則相適應下，行政立法機關都有帶領社會進一步深化改革的責任和角色。