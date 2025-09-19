王英津答中評：台灣地位未定謬論危害性高

王英津教授答中評社記者問（受訪者供圖） 中評社北京9月19日電（記者 郭至君）以“共護國際秩序，共促和平發展”為主題的第十二屆北京香山論壇於9月17日至19日在北京舉行。17日上午的“香山視界·高端對話”間隙，前來參會的中國人民大學兩岸關係研究中心主任、國發院研究員王英津教授回答了中評社記者關於近期美國在台協會公然宣稱“台灣地位未定論”的相關問題，王英津表示，AIT炮製所謂“台灣地位未定”謬論，性質惡劣，不僅具有嚴重危害性，而且具有十足危險性，中方必須高度重視，並加以積極應對。



王英津表示，儘管“美國在台協會”（AIT）是民間非盈利機構，但它是美國務院根據相關法律設立的、專門處理對台事務的機構，負責“執行美國總統或美國各政府機關欲與台灣進行的任何計劃、活動或其他關係”。在現實政治中，它一直被視為美國政府處理涉台事務的專責部門。因此，AIT於9月12日歪曲二戰國際法文件、宣揚“台灣地位未定”的言論，不同於普通民間組織的發聲，其性質就極其惡劣。尤其是美國務院隨後為AIT的言論背書，這意味著，AIT公開拋制“台灣地位未定”，不僅僅是AIT單方面的政策意見，也是美國務院的政策意見，同時還是美國政府的政策意見，不存在三權分立體制下“不代表美國的立場”的問題。這種“發聲+背書”的政策敘事，不排除是AIT與美國務院預先編排的“雙簧戲”。如此一來，問題的性質與影響就變得更加複雜且惡劣。



從過去幾十年看，儘管美國試圖在一個中國政策問題上“有所保留”，但從兩國關係的政治實踐來看，雙方對堅持一個中國原則和三個聯合公報長期存有共識，否則，兩國關係不會在過去幾十年里發展得那麼平順。只是到了近些年，美國為打“台灣牌”遏制中國發展，開始在堅持一個中國原則問題上出現倒退，不斷將其空心化，以便為插手台灣問題、阻撓中國統一鋪墊所謂“合法性”根據。然而，此次AIT不僅公開宣稱“台灣地位未定論”，還以否定《開羅宣言》《波茨坦公告》兩個國際法文件的效力、支持《舊金山和約》的“效力”等方式來加以論證和支撐。其官方色彩之明確、發布形式之正式，是自1979年中美建交以來未曾有過的。



從脈絡上看，AIT此次行為與美國之前掏空一個中國政策、歪曲聯大2758號決議等言行是一脈相承的。儘管美國在掏空一個中國政策過程中偶爾也聲稱“台灣地位未定”，但相對比較隱晦、零散。而此次AIT和美國務院公開聯手否定《開羅宣言》《波茨坦公告》涉台條款的效力，大膽、赤裸地宣揚“台灣地位未定論”，這無疑是美國在“一個中國”政策空心化問題上的“大躍進”。

