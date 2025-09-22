香山論壇話亞太　中美博弈牽動區域安全

在“亞太安全協作”分組會議上，中外專家學者探討亞太安全問題（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月22日電（記者 陳思遠）9月18日下午，第十二屆香山論壇“亞太安全協作”分組會議上，來自韓國、馬來西亞、法國、日本等國的專家學者及中國學界、軍方代表，圍繞亞太安全局勢展開研討。會上，中美關係對亞太安全格局的影響成為核心焦點。美國戰略心態轉變引發的陣營化風險、中美在多領域的競爭與博弈，既給區域帶來安全挑戰，也牽動著東盟等地區力量的應對與平衡，中美雙方互動態勢塑造著亞太安全的未來走向。



韓國全球戰略合作研究院院長黃載皓指出，二戰後美國因自身價值觀與制度體系遇阻、國內動蕩，實力與戰略信心雙重下滑，將中國定位為“全面立體挑戰”，這一認知與對待蘇聯、日本存在本質區別。而中國以“人類命運共同體”理念展現獨特發展思路，面對美國關稅等舉措，憑實力成為全球少數能與美對等協商的國家。他強調，中美間的互不信任與戰略焦慮加劇雙邊關係敏感性，推動由大國施壓、部分中小國被動呼應形成的陣營化趨勢，雖未演變為“新冷戰”，但風險不容忽視。



黃載皓結合中國春秋戰國時期齊桓公守諾、鄭國拒讓玉環等典故，提出破解路徑：大國需秉持和平共存意願，在競爭中嚴守國際規則，杜絕強迫中小國“選邊站”；中小國應堅守原則，敢於對大國對抗升級說“不”，通過團結應對外部施壓。



法國國防部國際關係與戰略總局相關部門負責人尼古拉・羅西尼奧爾同樣關注大國對抗風險，他表示，亞太地區中美在台灣問題、南海問題上的對抗持續升級，若各方棄談判求對抗，地區風險或擴散為全球性衝突。當前，區域內軍費開支攀升、安全架構脆弱，經濟戰、信息戰等混合式競爭凸顯，單邊主義抬頭，聯合國憲章原則、海洋法公約規定及核不擴散決議屢遭違反，東北亞擁核國家核武庫擴張更加劇核威脅。法國堅定奉行多邊主義，認為印巴停火、柬泰和平協定等案例，充分證明通過合作與對話可有效化解危機，需進一步完善安全機制化安排。

