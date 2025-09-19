李家超：堅守本地就業優先政策

香港特區行政長官李家超18日在立法會出席《行政長官2025年施政報告》答問會（中評社 盧哲攝） 中評社香港9月19日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超18日在立法會出席《行政長官2025年施政報告》答問會。在回答多位議員關於勞工議題的提問時，李家超強調，一定會堅守、實踐好本地就業優先政策。



李家超17日發表任內第四份《施政報告》，主題為“深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來”。《施政報告》宣布由18日起，申請輸入侍應和初級廚師，僱主的本地招聘期由四星期，延長至六星期，僱主亦必須每周參加一次勞工處實地招聘會；另外，政府實施更嚴格的本地工人與外勞人數比例。同時，政府各部門會大力打擊非法勞工，包括提高情報收集，成立舉報非法勞工專線，以及組織更多跨部門聯合打擊行動。



李家超18日在立法會出席《行政長官2025年施政報告》答問會，在回答議員關於勞工議題的提問時強調：“關於本地就業優先政策，我們一定堅守，兼且會實踐好。”李家超說，在二○二三年制定輸入勞工政策時，是考慮到整體的勞動力人口減少。而這情況現時仍存在。“這是宏觀的，但有微觀的角度需要處理。我想與大家理性地討論，為何會有這項政策。”



香港勞工處自2023年9月起推行“補充勞工優化計劃”，暫停執行26個職位類別及非技術或低技術職位一般不得輸入勞工的規定，為期兩年，目前計劃年限屆滿。