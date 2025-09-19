中評關注：美戰略學界對出兵台海分歧巨大

美智庫國防優先發表面向美國戰略學者的台灣問題調查分析報告 中評社華盛頓9月18日電（記者 余東暉）最新面向美國專家的台灣問題調查表明，美國戰略學界對美國應該如何應對台海衝突存在巨大分歧。擔心失去東亞軍事霸權是主張支持台灣的美國戰略專家的主要動因和執念，但面對日益強大的中國軍力，代價高昂的成本考量又使得他們對出兵台海的疑慮滋長。專家指出，美國決策者如何看待台海戰爭的成本，將是他們決定如何應對的決定性因素。



美國智庫國防優先（Defense Priorities）於今年1月通過電子郵件向162位美國專家發出25個調查問題，圍繞台海戰爭的可能性和美國的應對方式，徵詢他們的意見，收到51位專家的回復。這些美國專家來自三個方面：過去四年在美國會美中經濟與安全審查委員會作證的軍事安全專家；過去五年在知名外交和國際安全期刊上發表過涉及亞洲和中國軍事安全問題文章的專家；華盛頓頂尖智庫和大學的亞洲或中國安全項目的學者。國防優先高級研究員、軍事分析主任卡瓦娜（Jennifer Kavanagh）日前就這個調查發表了分析總結報告－－“美國將為台灣而戰嗎？”



受訪的美國專家們大多認為，中國大陸近期不太可能攻台，這與那些誇大這種可能性的美國政治和軍事領導人的觀點相悖，包括美防長赫格塞斯今年6月在香格里拉論壇上渲染“台海威脅迫在眉睫”。沒有一位受訪專家認為五年內中國大陸攻打台灣“非常可能”；相反，約85%的受訪者認為這種可能性不大或非常小。



卡瓦娜指出，學界與軍政界的分歧在一定程度上可能反映了軍事指揮官和外交政策學者不同的觀點和動機。軍事領導人有誇大威脅的動機：他們需要向國會施壓，要求撥款，並加強部隊的戰備能力。外交政策專家和學者則沒有那麼大的理由去誇大危險。他們或許還會關注不同類型的證據，更全面的因素和趨勢。