新加坡防長：絕不在大國之間“選邊站”

第二次全體會議現場 中評社北京9月21日電（記者 郭至君）第十二屆北京香山論壇18日上午舉行的第二次全體會議“戰略互信與亞太地區安全合作”中，新加坡國防部長陳振聲用中文表達了新加坡不會在大國博弈中“選邊站”的堅定立場。這是陳振聲今年5月從前任黃永宏手中接任新加坡防長一職後首次訪華並出席北京香山論壇。



9月18日上午，第十二屆北京香山論壇舉行第二次全體會議“戰略互信與亞太地區安全合作”，新加坡國防部長陳振聲發言。在演講中，陳振聲提到，在全球安全和經濟秩序在不斷變動的情況下，新加坡這樣的小國面臨更多“選邊站”的壓力和風險。如果選邊站，就可能導致大國發起代理人戰爭。因此，小國承受不起“選邊站”。相反，小國應該持續表明自己的立場，遵守開放、包容、基於規則的國際秩序，這是小國長期實現安全和成功的必要要素。新加坡與所有國家都保持著非常友好的合作關係，絕不做他國代理人。一旦一個國家成為別國的代理人，就失去了自己的信譽。他又切換到中文，說道：“選邊站就是靠邊站，靠邊站就得選邊站”。



隨後的答問環節，陳振聲又用中文說道，大國有大國的擔當，小國也有小國的擔當。雖然國情不同，不過我們各自都可以做出努力。國家越是強，國力越是大，就像武俠小說里功力越高，修煉也要更深。何時用力，何時不用力，需要戰略智慧，也需要戰略耐心。真正的成功定義不在於打倒對方，更在於我們是否能贏得世界。



“就像有句話說的：‘智者不惑，仁者無憂’。如果我們都能做到對事不對人，不選邊站，我們就會有一個良好的基礎來建造所需要的機制。”陳振聲說，溝通是第一步，互信是第二步，有了溝通和互信才可以建立機制。即使擦槍走火，也希望能有共同的機制來降低戰爭風險。