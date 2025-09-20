閻學通：大國若缺乏共識 世界和平難指望

閻學通在第十二屆北京香山論壇大會上發言（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月20日電（記者 郭至君）9月17日，第十二屆香山論壇的“香山世界·高端對話：局部衝突解決方式”上，清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通對話烏克蘭前外交部長、國家復原力與發展中心聯合創始人帕維爾·克里姆金，圍繞局部衝突的根源、影響及解決路徑展開了深入探討。



閻學通首先表示，以色列這類軍事行動短期內不會停止——所說的“短期”是指幾年，而不是幾個月。更明顯的一點變化是，內塔尼亞胡及其政府有意擴大以色列領土。他們已正式宣稱東部邊境要延伸至約旦河西岸。這顯示出明確的政治意圖，即領土擴張。因此他認為，以色列不會在短期內結束對鄰國的軍事打擊。必須為應對該地區長期衝突做好準備。



閻學通說，如今越來越多人意識到，任何地方發生的問題都可能成為全球化的問題。地區性衝突已持續多年，其成因大多非常複雜，並非單一因素導致。例如烏克蘭危機，既涉及領土安全，也關乎民族身份認同；加沙地區的衝突、以色列與阿拉伯國家的矛盾，則交織著宗教與領土等多重因素。所有這些原因錯綜複雜，不可能通過解決某一個方面就徹底平息衝突。這也是一些地區衝突持續多年的根本原因。如果沒有新的方法，他懷疑這兩場戰爭恐怕真的無法結束。



“大家可以看到，自由主義秩序已經發生變化，從全球化轉向逆全球化，這實際上是當前國際秩序的典型特點。人權不再像以往那樣受尊重，全球市場也不如以往穩固。經濟分割、脫鈎斷鏈使市場發生變化，而我們發現如今戰爭更多，政策也在發生轉變。目前談論建立新的國際秩序似乎還為時過早，關鍵問題不在於世界想要什麼樣的秩序，而在於我們應當對‘當前處於什麼樣的秩序’形成共識。”閻學通說。

