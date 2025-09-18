張亞中參選中國國民黨主席政見

孫文學校總校長張亞中。（中評社 資料照） 中評社台北9月18日電／孫文學校總校長張亞中於9月17日對外召開記者會，公布其此次參選中國國民黨主席的重要政策，經再做若干文字調整後，今天（9月19日）在登記參選時，正式對外公布，以召公信。全文如下：



張亞中參選中國國民黨主席重要政見：變、和、贏



總目標：救黨、救國、救兩岸

總路徑：改變 與 和平



變：變革本黨。讓本黨重拾靈魂、找回理念、建立制度、確定方向，成為有格局、強大且受人尊敬的政黨。

和：創造和合。讓本黨為兩岸和平奠定基礎、創造契機。

贏：贏回政權。偕同全黨贏得2026、2028年的選舉，贏回台灣美好未來。

本黨唯有“能變”、“能和”，才“能贏”，也才能是“台灣人民的贏”。2028的勝利方程式為：W＝C X P（Win＝Change X Peace）。

張亞中有“能變、能和”的完整方法，為CP值最高的參選人。



本人在任期間，承諾推動以下重要政策：



一、本黨對國家未來的立場

國際局勢劇變，再不尋求兩岸和平，台灣自主時間已不多。當選後，即刻恢復《國統綱領》做為本黨重大綱領，並重啟國共論壇與政治對話，承諾在2027年本黨“總統”候選人產生前，完成“國共和平備忘錄”，經黨員同意後為本黨之兩岸立場，若本黨執政，為未來“兩岸和平協議”的基礎。

拒絕高額軍費支出，堅信“對話才能避戰、和平才能止戰”，節省軍費投入民生經濟。將台灣定位為“全球非戰和平區”，不讓台灣成為戰場。

兩岸為兄弟關係，堅持合作，共同為民族努力。基於民族大義，台灣不做中華民族振興的絆腳石，拒絕做為強權的海外前沿基地。



二、本黨自我改革：

本黨“全面數位化”：徹底做結構性的改革，黨員系統、政策復決、選務初選、捐款作業、組織互動均數位化。此為黨務改革之重中之重，務必在半年之內完成。

舉辦公平、公開的初選，“總統”候選人產生後，黨主席繳出兵權，由“總統”候選人統一指揮。（寫入黨章）

黨主席與憲政制度同步：“總統”當選即兼任或指派代專人擔任黨主席。（寫入黨章）因此，此屆主席任期縮短至2028／5／19。

初選辦法提前一年公布，讓有志者充分準備。本黨重要選舉採兩輪制。

擴大本黨力量：將訴求理念與情感，號召失聯黨員回歸。

成立“公義部”：捍衛公平正義，監督政府違法亂紀。

堅持“台灣人也是中國人”：強化黨內中華文化、史觀教育，每位黨員重新研讀國父思想、中華文化、本國史、台灣史。糾正民進黨“台獨”殖民史觀，重建正確認同。

強化專業智庫：協助“立委”與地方政府的施政與問政。



三、本黨的國政主張：

本黨目前在野，“立法院”為重要戰場，全力監督，並推動修法落實政策。

推動不在籍投票。

“總統”選舉改為“兩輪制”，以確保多數當選的治理正當性。

以“國家安全”名卻實際侵害人權的相關惡法必須廢除。

維護五權“憲法”體制，強化考監功能。

為軍公教討回公道：退休金為財產權的儲金，非年金性質，一毛不可少。

能源：減碳無煤、重啟核四。

推動司法改革，嚴懲不良檢調司法人員。

反廢死。

重檢教育改革與課綱，改善年輕人學習內容。

特別重視社會弱勢、老年者的安養。



四、本黨與友黨合作

‘壯大本黨是與友黨合作的基礎，本黨愈強、合作愈容易。

為“藍白合”創造有利條件，尋求共同理念與政策，建立公平合作機制。

擴大與友黨、黨友合作，尋求泛藍回歸。



五、自我期許

大公無私、任用賢才、團結黨心。

勤走基層，傾聽黨員意見，凝聚共識。



