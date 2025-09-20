中國想要什麼？美權威期刊論文異於西方敘事

《國際安全》刊發論文，提出與西方關於中國戰略意圖的流行敘事不同的觀點 中評社華盛頓9月19日電（記者 余東暉）當前西方對中國戰略意圖的流行敘事是：中國是一個正在崛起的霸權國家，渴望取代美國，主導國際機構並按照自己的形象重建自由國際秩序。然而權威的《國際安全》期刊最近發表的一篇論文卻提出了迥異於西方流行敘事的觀點：中國是關注政權穩定、維持現狀的大國，更關注內部而非外部的發展，對外並不構成軍事威脅；美國在太平洋採取敵對的軍事姿態是不明智的，可能會不必要地製造緊張局勢。



發表於國際關係領域排名第一（按2024年影響因子計算）的學術期刊《國際安全》2025年夏季版（第50卷）的這篇論文題為“中國想要什麼？”（What Does China Want？）提出了上述觀點。其作者是美國南加州大學教授康燦雄（David Kang）、阿聯酋沙迦美利堅大學助理教授黃兆希（Jackie S. H. Wong）和美國喬治敦大學助理教授芝諾比婭·陳（Zenobia T. Chan）。《國際安全》由麻省理工學院出版社出版，由哈佛大學貝爾弗科學與國際事務中心贊助和編輯，號稱“關注美國國家安全政策辯論的核心，引領國際安全事務學術研究議程”。



三位學者通過對中國領導人和高級官員上萬篇文章和講話的量化分析和解讀研究，得出結論：中國是一個關注政權穩定的維持現狀的大國，更注重內部發展而非外部發展。中國的目標是明確的、持久的和有限的：它關心的是其邊界、主權和對外經濟關係。中國的主要關切幾乎都是地區性的，與已被確認屬於中國的地區有關——香港、台灣、西藏和新疆。



這篇論文的論點主要有三個：第一，中國並不構成傳統觀點所認為的那種軍事威脅。因此，美國在太平洋採取敵對的軍事姿態是不明智的，可能會不必要地製造緊張局勢。第二，兩國可以在幾個被忽視的問題領域開展合作。第三，對中國的傳統看法輕視了經濟和外交領域，這些領域不適合用戰爭的方式來解決。