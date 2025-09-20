何雷中將：世界性大國應該建立四種關係

軍科院原副院長何雷在第十二屆北京香山論壇上發言（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月20日電（記者 郭至君）在第十二屆北京香山論壇的平行分組會議“大國關係走向”上，軍事科學院原副院長、退役中將何雷發言，他表示，大國要有大國的樣子、胸懷和擔當，並提出在當今時代，世界性大國應該建立起的四種關係。



何雷指出，大國是指在國際體系中權力資源具有顯著優勢，對全球或地區事務產生重大影響的國家。其主要特徵是：國家體量大、實力強、作用大、影響力大。大國，有全球性大國，有地區性大國。大國也是發展變化的，昨天的大國，明天不一定還是大國。當今時代，在全球近200個國家中，能稱其為世界性大國的，主要有美國、中國、俄羅斯以及歐盟。在這為數不多的世界性大國中，美國是唯一的超級大國。大國的基本特徵決定了大國的行為對世界安全穩定與發展產生重大影響，肩上承擔著特殊責任。大國之間的關係事關全球戰略穩定，關乎世界前途命運。因此，中國積極推動構建和平共處、總體穩定、均衡發展的大國關係格局。



何雷認為，當今時代，世界性大國應建立起以下四種關係。



一是相互尊重的關係。這是正確處理大國關係的前提。相互尊重，最重要的就是尊重對方的國家利益，尤其是核心利益，不能挑戰對方的紅線、踐踏對方的底線。在前不久召開的“2005年上海合作組織峰會”，習近平主席提出《全球治理倡議》。這是繼“全球三大倡議”之後提出的第四個全球倡議。其核心理念的第一條就是“堅持主權平等”。在現代文明社會，世界上的國家都是主權國家，無論大小、強弱、貧富，一律平等，主權和尊嚴必須得到尊重，內政不容干涉。更何況是世界性大國之間，其國家體量、實力、作用和影響力不會有數量級的差別。那種所謂的從實力出發，盛氣凌人當統治世界的“領導”的大國觀念是不足取的、行不通的；那種肆無忌憚、橫行霸道干涉甚至破壞別國利益的行徑是必須堅決反對、堅決制止的。

