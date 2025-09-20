香山論壇聚焦大國關係走向　呼籲溝通對話

18日下午，第十二屆北京香山論壇分組論壇舉行，聚焦大國關係（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月20日電（記者 郭至君）第十二屆北京香山論壇18日下午舉行“大國關係走向”平行分組論壇，來自中、美、英、德、法等多國的學者和前防務高官參與討論，從各自角度剖析這個議題。中評社記者觀察到，3個多小時的討論中，出現的最高頻詞就是“溝通”、“對話”。



法國前外交與歐洲事務部部長、前國防部部長米勒謝·阿利奧·馬里表示，地緣政治緊張不斷，地區力量在崛起、演變，有矛盾也有共識，我們都意識到了風險的存在，新技術給大國帶來了機遇也帶來了挑戰。戰爭不是解決問題的好的手段，要建立對話溝通機制，努力避免互相之間的衝突，要重新建立信任。各國在歷史教訓中要超越競爭，要摧毀霸權邏輯，建立一個公平、公正的世界。



德國東方夥伴應用研究中心高級研究員波恩特·博格說，大國都不要再採取更多的雙重標準，不要說一套做一套，要在接觸中積極擁抱世界變化，但這不容易做到。當今的大國關係迭加了政治的變化和安全問題，更加複雜，必須保持接觸，在安全利益方面不斷談判，也需要區域合作。



軍事科學院原副院長、退役中將何雷指出，無論大小、貧富、強弱，各國一律平等，和平共處是正確處理大國關係的基本準則，不衝突、不對抗、不針對第三方，是正確樹立大國關係的“第一粒紐扣”，各國應當和睦相處，同舟共濟。大國要有共擔責任的意識，大國要有大國的胸懷，這樣才能促成世界的穩定與繁榮發展。

