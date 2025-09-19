終院常任法官李義續任

李義再度獲推薦續任終審法院常任法官。（圖片來源：大公報） 中評社北京9月19日電／據大公報報導，特區政府昨日公布，行政長官李家超已接納司法人員推薦委員會就再度任命李義為終審法院常任法官的推薦，並會在征得立法會同意後，根據基本法第八十八條作出任命。



李家超讚揚李義是香港最高級別法院中最為傑出和最具智慧的上訴法官之一。李家超說，李義享負盛名，被譽為法律界“巨人”，其司法聲望可媲美主要普通法司法管轄區最高法院中最卓越、最具資歷的法官，他對香港以至整個普通法世界的法學領域作出了重大而深遠的貢獻，誠然是香港司法機構的無價瑰寶。李家超感謝李義法官答應繼續在終審法院服務。



終審法院首席法官張舉能亦對此表示歡迎，他感謝李義答應繼續在終審法院服務。



李義於1949年3月在香港出生，現年76歲。他自1979年起在本港從事私人執業，直至1999年加入司法機構出任高等法院原訟法庭法官。他於2000年1月獲委任為高等法院上訴法庭法官，並於同年9月獲委任為終審法院常任法官，一直任職至今。



他對香港以至整個普通法世界的法學領域有重大而深遠的貢獻，他所撰寫的判詞幾乎涵蓋所有法律範疇，尤其涉及憲法與公法、人權法、刑事法、商業法與公司法，而且廣受本地法院援引，亦常為主要普通法司法管轄區參照。李義法官於2022年獲頒授大紫荊勛章，以表彰他在司法機構的超卓表現。