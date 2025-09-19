息差收窄釀走資　美元崩跌風險增

市場憂慮美國明年會大幅減息，美元失去高息支撐，恐現暴跌危機，美股、美債有難。（大公報） 中評社香港9月19日電／聯儲局落實減息，年底前還有可能再減兩次，年內累計減幅或達0.75厘。市場憂慮美元逐步失去高息支撐，將增加貨幣崩跌風險，美元資產面臨更大調整壓力，預期掀起更大的資金東移浪潮，利好中國股債。



大公報報導，特朗普壓力下，即使通脹回升至近3%，但聯儲局仍減息0.25厘，委員普遍預期年前至少再減息兩次，合共0.5厘，令美元與歐日貨幣息差顯著收窄，引發走資，利淡美股債。事實上，特朗普政府政策倒行逆施，令全球持有美元資產信心急降，市場對美就業數據、聯儲局獨立性的信任度下降，英特爾更因為當局強行持股而罕有發出業務預警。由此可見特朗普2.0負面衝擊甚大，有大行看淡美國經濟，建議加碼做空美債。



近期華爾街股市炒減息而再創新高，但只是表面風光，關稅政策對美國企業與實體經濟的衝擊加劇，美股高台插水的風險愈來愈大。事實上，與美國難兄難弟的英國，8月消費物價指數升3.8%，逼近4%，通脹急升溫，制約英倫銀行應對經濟下行的能力，相信情況會出現在聯儲局身上。不過，特朗普干預下，市場日益憂慮聯儲局主席鮑威爾任期在明年5月完結後，美國便會大幅減息，失去高息支撐的美元，恐現暴跌危機，美股、美債有難。

