“致敬國家豐碑”國情教育宣講走進香港校園

中評社北京9月19日電／據新華社報導，“致敬國家豐碑——他們的故事，讓我告訴你”國情教育宣講活動18日在香港理工大學舉行，為現場師生帶來一堂生動的國情教育課。



這一活動於2021年7月推出，以“家國情懷與個人擔當”“回顧歷史與觀照現實”“民族復興與港澳發展”為主題，通過緬懷革命先烈、致敬國家豐碑，教育引導港澳青少年繼承先輩遺志，汲取奮進力量。



宣講會上，香港理工大學的學生朗誦詩歌《月光下的中國》，通過聲音藝術傳遞對中華文化的深情。隨後，來自江蘇南京雨花台烈士陵園管理局、江蘇無錫廣播電視集團以及江蘇淮安恩來幹部學院的三位宣講人先後登台，講述雨花英烈事跡，帶領聽眾重溫全民抗戰的烽火歲月，緬懷周恩來總理的豐功偉績和高尚品格。



到場聆聽的香港理工大學機械工程學系張同學說，香港繁榮穩定，得益於祖國的關心關懷。通過本次活動，展現香港青年積極向上、心系祖國的面貌，激勵青年學子加倍努力，為中華民族的偉大復興貢獻力量。



活動期間，主辦方還舉辦了《南京條約》史實展主題征文比賽頒獎儀式。“以史為鑒 開創未來”——《南京條約》史實展於2022年啟動巡展，並於今年5月推出線上展覽和主題征文比賽，引導更多香港青少年以史為鏡、學史明志、知史愛國。



全國政協委員、香港理工大學校董會主席林大輝表示，希望通過本次活動，激發香港青少年的愛國熱情，並將個人成長融入國家發展大局。



活動現場，香港理工大學的學生還演唱了歌曲《獅子山下》，傳唱香港市民“同處海角天邊，攜手踏平崎嶇”的“獅子山精神”。宣講活動在《歌唱祖國》的歌聲中圓滿結束。



據悉，本次活動由江蘇省海外聯誼會指導，由香港理工大學、香港江蘇社團總會以及江蘇香港文化促進會共同主辦。