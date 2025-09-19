銀行減息　香港逾七成屋苑現供平過租

昨日公布減息後，有收租客即以370萬元購入馬鞍山嘉華星濤灣2房單位。（大公報） 中評社香港9月19日電／﻿大公報報導，美國重啟減息後，港銀相繼下調最優惠利率，令供平過租更明顯。而在今次減息後，中原地產統計143個租金指數成份屋苑，當中有104個回報率高於H按息率，即超過70%屋苑是供平過租。該行指，7月份租金回報率達4厘或以上的屋苑有34個，按月增加4個，與去年同期僅15個比較，更急升逾1倍，其中以九龍灣得寶花園回報率最高，達4.87厘；其次是青衣美景花園及沙田河畔花園，分別4.75厘及4.73厘。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，施政報告有利樓市，叠加銀行減息，料樓市受惠於兩項好消息，該行本月促成的二手買賣已較8月同期增加25%，預測第四季二手成交量將按季升30%，全年樓價及租金看升5%。



星濤灣2房租金回報料4.9厘



事實上，市場憧憬美國年內再降息一次，利好樓市氣氛，昨日二手樓至少錄8宗買賣。美聯物業營業經理陳德涪表示，嘉華星濤灣2座中高層2房戶，實用面積493方呎，屬事故單位，昨日獲投資客以370萬元購入收租，實呎7505元，若以月租約1.5萬元計算，料享約4.9厘回報。



上車客亦加快入市，代理指，沙田第一城19座中層B室3房戶，實用面積451方呎，昨日以約600萬元沽出，比估價553萬元高約8.5%，原業主持貨14年，賬面賺277萬元。將軍澳清水灣半島7座極高層B室2房戶，實用面積533方呎，減息後即獲上車客以610萬元買入，實呎11445元，一手原業主持貨23年，賬面賺387萬元或1.7倍。



中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗昨日連錄2宗二手成交，包括翹翠峰6座中低層A室2房戶，實用面積580方呎，上車客以510萬元承接，實呎8793元。

