富權：徐國勇謬論將嚴重損害賴清德當局？

中評社香港9月19日電／澳門新華澳報19日發表富權文章：徐國勇謬論將嚴重損害賴清德當局？以下為文章內容。



美國在台協會（AIT）上週不顧國際關係的歷史及現實，以及眾多國際協約的規定，於上週提出操作“台灣地位未定論”的言論，受到各界抨擊，就連民進黨當局的一些機構，如陸委會等也不予認同。但卻讓一些具有“台獨”思維的民進黨人欣喜若狂，拿來大作文章。民進黨秘書長就順著“AIT”的謬論，聲稱“台灣沒有光復節”，引發台灣地區各界強烈反應。因為即使是按照民進黨尤其是賴清德現時的論述，其現在執掌台灣地區的政權，就是因為源自於“中華民國憲法”的法統依據，倘是“沒有光復節”，民進黨當局的統治基礎也就不存在。而且，在實務上，今年五月“立法院”才通過《紀念日及節日實施條例》修正案，將十月二十五日“台灣光復節”恢復為“國定假日”；如果沒有“光復節”，那就要求全體民眾在當天不能放假，必須上班，這就勢必將會得罪大多數民眾，甚至殃及民進黨籍的黨公職及勞動者。這對民調已經跌至極低的賴清德來說，傷害性之大可能難以預料。



徐國勇之所以會有此謬論，可以說既是出自於其個人的“台獨”意識形態，更可能是源自於民進黨的“台獨黨綱”。實際上，“台灣地位未定論”是“台灣基本教義派”的“理論基礎”之一。因此，“台獨基本教義派”的團體及人物，曾經以“台灣地位未定論”為“依據”，不承認“中華民國”擁有對台灣地區的主權，主張建立“台灣共和國”，或是要求美國“接管”台灣。而徐國勇本人也曾經積極參加將“台灣地位未定論”奉為圭梟的“台獨基本教義派”組織“台灣教授協會”的活動，後來也曾經是“極獨”媒體“綠色和平電台”的節目主持人，因而是屬於“台獨基本教義派”的人物。



而民進黨的“台獨黨綱”，則主張推翻“中華民國”，“建立主權獨立自主的台灣共和國及制定新憲法”。按照這個主張，民進黨不應參加“中華民國總統”的選舉。民進黨為了為陳水扁參選撤除自己設置的障礙，由“全代會”通過《台灣前途決議文》，宣稱承認並接受“中華民國”，但與中華人民共和國“互不隸屬”。以及是打著“中華民國”的旗號掩蓋其“台獨”的本質。在蔡英文時期，曾經有黨代表多次向“全代會”提出“凍結台獨黨綱”的提案，但總被蔡英文以“後法優於前法”，亦即《台灣前途決議文》已經“替代”“台獨黨綱”為由，以“技術手段”擋掉。



其實，在《台灣前途決議文》之後，民進黨“全代會”還曾在時任黨主席的游錫堃的主持下，通過了一個《正常國家決議文》，其內容是將“台獨黨綱”的主張具體化及細緻化，比《台灣前途決議文》更“獨”。而且按照蔡英文的思維邏輯當然更是法理原則，《正常國家決議文》這個“後法”也已經替代了《台灣前途決議文》這個“前法”。

