“給孩子們的大師講堂”走進澳門

9月18日，嘉賓在“給孩子們的大師講堂”走進澳門活動上合影。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月19日電／據新華社報導，由中國宋慶齡基金會主辦的2025年“給孩子們的大師講堂”走進澳門活動，18日在澳門理工大學舉辦。



中國宋慶齡基金會副主席沈蓓莉在致辭時表示，本次活動邀請科學、歷史文化領域頂尖專家走進澳門8所學校，講述科技創新和歷史文化研究新成果。希望以此進一步激發同學們對科學和歷史文化的熱愛與興趣，助力他們把握時代脈搏，厚植家國情懷，當好“一國兩制”事業的建設者和接班人。



澳門理工大學校長嚴肇基表示，這次大師講堂是一次航天啟蒙之旅，是知識的傳授，是夢想的啟航。希望同學們在講堂上聆聽專家的智慧分享，感受航天事業的魅力，以好學、求知和夢想，照亮未來之路。



本次活動以“少年有志：敢問蒼穹摘星辰”為主題，邀請中國探月工程總設計師、中國工程院院士吳偉仁，半導體材料學家、中國科學院院士楊德仁，真空計量專家、中國工程院院士李得天，藥理學專家、澳門科技大學協理副校長朱依諄和考古學家、殷墟考古隊原隊長唐際根等科學文化方面的傑出人士與澳門青少年面對面交流。



活動由澳門理工大學、澳門國情教育協會協辦。現場氣氛熱烈，座無虛席。同學們踴躍互動、積極提問，展現出濃厚的參與熱情。



當天，幾位專家還分別走進澳門科技大學、濠江英才學校、教業中學等7所學校，與澳門青少年互動交流。