買家信心增　香港銀主盤成交創16年高

利率下降有助減輕業主供樓壓力，斷供風險隨之下降，年底前銀主盤有望回落至300個內。（大公報） 中評社香港9月19日電／大公報報導，據中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析，息口回落推動整體入市氣氛，二手樓市笋盤買少見少，水向低流效應，銀主盤再次成為買家尋寶熱點。銀主趁市旺積極去貨，今年銀主物業成交量已衝破500宗，創16年新高。



本港整體住宅樓價自高位累跌近三成，不少業主因資金壓力被迫斷供，市場上銀主盤持續湧現，目前每月仍有約400個水平。銀行放盤心態積極，普遍採取“快走貨、不戀戰”的策略，議價空間大，部分成交價甚至低於一般二手業主盤。



成交數據印證銀主盤交投熾熱。中原地產統計顯示，今年首八個月銀主盤成交已達510宗，不但突破去年全年495宗，更創下自2009年錄得逾830宗以來的16年新高，亦為2007年有紀錄以來的第三高。換言之，今年銀主盤交投提早“衝線”，跑贏去年全年成績。而單計今年7月，銀主盤成交迫近100宗，同樣創16年新高。



買家心態是推動銀主盤交投活躍的重要因素。用家視銀主盤為“低價入場券”，期望能以更合理的價錢置業上車；投資者則趁利息回落，持貨成本下降，低位吸納平貨。再加上市場普遍認為樓價已跌得夠深，下行空間有限，使銀主盤成買家尋寶熱點。



雖然目前銀主盤供應已連續5個月維持約400個的高水平，但以目前全港二手放盤量約3.1萬個計，銀主盤只占約1%；再者，樓價止跌回升，銀行出貨壓力將逐步減輕，銀主盤數量料於短期內回落。



利率下降 供樓壓力減



若樓市氣氛持續改善，加上美國進入減息周期，利率下降有助減輕業主供樓壓力，斷供風險隨之下降，年底前銀主盤有望回落至300個內，利於樓市健康發展。上月銀主盤只新增52個，按月大減近5成，創近一年新低。



近期亦出現銀主盤成交價高於底價的搶高情況，如沙田名日.九肚山一間洋房，早前以1630萬元售出，較銀主底價1550萬元高出80萬元。



近期住宅市場回暖，工商鋪市道仍未完全﻿復甦。現存整體銀主盤當中，上月住宅銀主盤比例下降至約7成，工商鋪銀主盤攀升至近3成，創10年新高。工商鋪物業銀主盤數量已連續兩個月超過100個，屬2007年有紀錄以來新高。