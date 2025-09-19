郭一鳴：這一回，新界是主角

左圖：《被忽略的主角》書封。右圖：《打鼓嶺鄉志》書封。 中評社香港9月19日電／資深評論員郭一鳴今天發表在大公報維港看雲的文章說，“書有未曾經我讀，事無不可對人言”，古代讀書人的境界，今人難以企及，也學不來。但書總還是要讀的，偶爾也還會買書，只是常常覺得沒有時間讀書。過了一段時間，便會發現書房的寫字枱上，未讀的新書又是一大摞，除了書店買的，也有朋友贈閱，“請指正”之後簽上大名和日期。某個星期天在家清理書房，翻出《被忽略的主角》和《打鼓嶺鄉志》兩本書，前者是好友廖書蘭贈閱，後者有立法會議員、打鼓嶺鄉事會主席陳月明和她的先生張然的簽名。我花了一個下午，把兩本書翻閱了一遍，不僅感受到作者和編者蘊藏於字裡行間深沉的鄉情，更像上了一堂新界歷史和地理課。



新界的歷史本來非常簡單，但自從一八九八年英國人迫使清廷簽署《拓展香港界址條約》，將深圳河以南、界限街以北大片地區變成租界之後，就變得複雜，這是每一個新界人都不會忘記的一頁。直到一九九七年回歸祖國，香港一直存在一條“胡煥庸線”，一邊是人口密集的港島、九龍，另一邊是占全港總面積約九成、居住人口僅占大約五成的新界。而長期以來新界發展嚴重滯後，並非自然環境欠佳，歸根究底主要是港英殖民統治當局的政治考慮。但香港回歸祖國之後，窒息新界發展的上層建築政治因素已不存在，可惜二十多年來新界發展依然停滯不前。廖書蘭曾經憤憤不平地說，香港在任何時期，新界的角色都是次要的，都是用來輔助香港的。實際上，香港的繁榮，新界原居民貢獻良多。陳月明曾經對筆者說，打鼓嶺鄉民每日北望深圳的高樓大廈，再看自己身處荒草叢生的生活環境，心裡很不是滋味。



終於，等來了北部都會區發展規劃，本屆特區政府開始發力，剛剛公布的施政報告，特首李家超宣布多項重要決定，包括：



.成立由他親自統領的“北都發展委員會”，制訂北都各發展區的營運模式，推動大學城建設；拆墻鬆綁簡化行政程序；訂立加快發展北都的專屬法律；北都預留土地發展國際學校；



.北都“價高者得”招標轉向“產業綁定”的“雙信封制”，為北都設計不同融資方案，包括股份制、債券、政府注資及“土地參股”；



.制訂促進產業優惠政策包，涵蓋批地、地價、資助或稅務減免優惠。



打綠色領呔的李家超在立法會指出，北都與深圳接壤，面積和未來人口約占香港三分之一，是香港的戰略發展區域，具有巨大經濟價值和發展潛力，能創造大量職位和提升生產力。雖然政府過去三年已加快建設，但北都幅員廣闊，所需資源投資龐大，為此心急如焚。



綜上各項措施，當中不少打破常規及附時間表。例如建設大學城是城中各所大學共同期盼，三批大學城土地最早將分別於二○二六年（洪水橋）、二○二八年（牛潭尾）及二○三○年（新界北新市鎮）供使用。預留國際學校土地更是非常具體的項目。而多元化的融資方案，包含政府注資及土地參股，顯示特區政府徹底打破多年奉行“積極不干預”的金科玉律的決心。北部都會區規劃推出至今已經四年，進展緩慢，難怪特首心急如焚。這回李家超親自領軍，相信不會打無把握之仗，特別是有中央大力支持，料不勝無歸。



看完特首宣讀施政報告，我第一時間打電話給廖書蘭，告訴她新界變成主角啦。陳月明應該在忙於審議這份報告，相信她和打鼓嶺的鄉民也會感到很高興。期待新界的歷史揭開新的一頁。