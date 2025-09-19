香港三大發鈔行齊減息0.125厘

三大發鈔銀行最新港元最優惠利率 中評社香港9月19日電／香港文匯報報導，美聯儲周四（18日）凌晨宣布減息0.25厘，香港三大發鈔行滙豐、中銀及渣打昨日下調與樓按相關的最優惠利率（P）0.125厘，這是港銀時隔9個月來再度減息。假設貸款500萬元、年期30年，減息後每月供款減少347元。近年樓市經歷由加息到減息的階段，目前入市成本經已大減，以上述500萬元貸款為例，2023年入市時全期利息共372萬元，去到今次減息後的入市全期利息支出降至295.8萬元，節省足足逾76萬元。金管局總裁餘偉文昨表示，利率下調會減輕個人及企業的債務負擔，對經濟及樓市有一定正面影響。



餘偉文表示，點陣圖反映聯儲局今年內可能再減息0.5厘，但仍有頗大不確定性，特別是美國就業市場仍較預期疲弱，通脹仍較高，經濟活動可能受關稅措施等影響，令未來減息步伐及幅度有一定不確定性，對香港利率環境亦有影響，市民借貸時要充分考慮利率風險。



餘偉文：續密切監察市場變化



餘偉文又表示，利率下調會稍微減輕個人及企業的債務負擔，對經濟及樓市有一定正面影響，但兩者亦受很多其他因素影響。他認為，本港今年經濟慢慢向好，相信其他因素會繼續支持經濟發展。樓市方面，則視乎市場供求及整體經濟環境等。



他強調，美國減息幅度及步伐仍不確定，對香港利率環境亦有影響，市民在置業、投資及借貸時要充分考慮及管理利率風險。金管局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。



業界料市民入市信心增加



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，主要銀行下調最優惠利率，業主可進一步節省利息開支，即時減輕供款壓力，同時市民入市信心亦有所增加，可帶動樓市交投量增加，促進經濟及樓按市場的復甦。息口下跌，部分銀行對按揭業務取態將轉積極，配合政府近年放寬多項樓按措施，對樓按市場帶來正面作用。

