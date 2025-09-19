香港借力東博會拓展RCEP合作空間

這是9月17日拍攝的廣西南寧國際會展中心。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月19日電／據新華社報導，第22屆中國—東盟博覽會9月17日至21日在廣西南寧舉行。在南寧國際會展中心的“魅力之城”展區，線條與燈光勾勒出動感外形的“香港館”吸引不少觀眾駐足。館內既有設計師創意展品，也有由AI技術生成的個性化互動體驗，觀眾在科技與創意氛圍中感受香港的多元魅力。



香港貿易發展局18日在“香港館”舉辦香港—廣西—RCEP交流會，來自中國和東盟國家的政商界代表齊聚一堂，共同探討經貿合作、資源對接與市場拓展新機遇。



香港貿易發展局華南首席代表黃天偉在致辭中表示，希望借助東博會平台，更好發揮香港在科技創新、文化創意、環保及可持續發展等領域的獨特優勢，為內地與RCEP及東盟市場合作提供高效、優質的解決方案。在中國—東盟自貿區3.0版框架下，推動數字經濟、綠色經濟發展和供應鏈互聯互通。



在交流會上，香港電台與廣西廣播電視台簽署合作備忘錄。雙方將通過內容共享、技術交流與文化傳播，共同打造面向RCEP區域的多元化媒體平台，促進區域人文互通與產業聯動。



近年來，香港與廣西聯繫緊密。香港是廣西第二大出口市場、最大外資來源地。自去年雙方政府簽署全方位合作意向書以來，桂港兩地在金融、貿易、物流以及人工智能等新興產業持續深化合作。與此同時，東盟已連續15年成為香港第二大商品貿易夥伴，約730家東盟企業在港發展。借助西部陸海新通道的樞紐優勢，香港正不斷擴大RCEP“朋友圈”。



作為東博會支持單位，香港貿易發展局已連續22年參展。今年“香港館”集中展示香港在科技創新、文化創意、綠色和可持續發展等領域的成果，並通過互動體驗，讓觀眾更直觀地感受香港在創意服務和國際化平台方面的獨特優勢。



