“抗戰史講習班”開進澳門校園

圖為“抗戰史講習班”現場座無虛席。（圖片來源：人民網/澳門科技大學供） 中評社北京9月19日電／據人民網報導，九一八事變94周年之際，“抗戰史講習班”18日開進澳門科技大學課堂，中國社會科學院近代史研究所研究員張海鵬主講《抗日戰爭歷史幾個問題的認識》，近200名師生跟隨張海鵬，深入學習瞭解抗戰史，從中汲取智慧和力量。



張海鵬重點圍繞中國共產黨全力推動建立廣泛的抗日民族統一戰線、毛澤東提出持久作戰奪取抗戰最後勝利的戰略方針、抗戰勝利是中華民族走向復興的歷史轉折、正確認識世界反法西斯戰爭東方主戰場等方面，引領同學們深入學習瞭解艱苦卓絕的抗戰史，勉勵師生銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。



在互動交流中，張海鵬解答大家的問題並強調，在新形勢下，弘揚偉大抗戰精神，對於堅定歷史自信與文化自信，在以史為鑒中不斷開創未來，共同推進中華民族偉大復興，具有十分重要的現實意義。要從歷史中汲取前行的力量，將抗戰精神轉化為刻苦學習、報效祖國的實際行動。



“舉辦‘抗戰史講習班’旨在深化抗戰史研究，推動抗戰精神的時代傳承。”澳門科技大學副校長唐嘉樂指出，抗日戰爭時期，澳門同胞與全國人民一道，積極投身救亡圖存的偉大事業，為抗戰勝利作出了不可磨滅的貢獻，成為全國抗戰的重要組成部分。澳科大高度重視抗戰史研究，社會和文化研究所、澳門學研究中心通過舉辦“澳門人的抗戰”論壇、支持“重走東縱路，激揚家國情”活動、持續發表“澳門人的抗戰”系列文章等，積極促進“澳門人的抗戰”研究和傳播，進一步凝聚推動構建人類命運共同體的責任擔當。



本次“抗戰史講習班”由中國歷史研究院澳門歷史研究中心、中國社會科學院張海鵬學部委員工作室主辦，澳門科技大學澳門學研究中心、人文藝術學院協辦。



