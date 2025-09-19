貴州·台灣經貿交流合作懇談會在貴陽開幕

2025年貴州·台灣經貿交流合作懇談會開幕式現場（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京9月19日電／據中國台灣網報導，9月17日下午，2025年貴州·台灣經貿交流合作懇談會在貴陽開幕。



貴州省委副書記、省長李炳軍代表省委、省政府向與會嘉賓表示歡迎和感謝。他說，當前，全省上下正認真堅持以高質量發展統攬全局，圍繞“四新”主攻“四化”，全力建設“四區一高地”，滿懷信心在中國式現代化進程中展現貴州新風采。兩岸一家親，黔台一家人，貴州·台灣經貿交流合作懇談會已經成為促進兩岸同胞深化互信、互惠合作的重要橋梁紐帶。希望以本次大會為新起點，推動黔台在現代農業、數字經濟、先進裝備製造、旅居康養等領域加強合作。貴州將為台灣同胞提供優質便利服務，攜手共促兩岸同胞常來常往、越走越近、越走越親。



中國國民黨前主席洪秀柱說，兩岸同屬中華民族，血脈相連、文化同源。近年來，黔台兩地充分發揮資源互補、優勢互補特點，展開了全方位、多層次交流合作。希望雙方持續用好黔台會平台，加強農業、文旅、森林康養等領域交流合作，攜手增進人民福祉、共築民族美好未來。李政宏表示，將繼續發揮全國台企聯橋梁紐帶作用，積極推動黔台兩地企業深化交流、拓展合作。



台商代表藍贊登在專訪中表示，在黔28年，擔任貴陽市台商會長已有18年，結合自身經歷與觀察，貴州氣候宜人，且民間素有 “遍地是藥” 之說，天然藥材資源豐富，十分適合發展康養、大健康及文化旅遊產業，他本人也在黔東南布局大健康藥廠，主打苗藥產業。同時，他認為黔台會能讓此前不瞭解貴州的台灣同胞產生投資想法，為招商工作助力，但也指出貴州康養、文化等優勢的宣傳力度仍需加強，以讓更多人知曉當地發展潛力。此外，他呼籲台灣年輕人來黔投資，為產業發展注入新鮮血液，賦能產業接班與長遠發展。

