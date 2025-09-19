兩岸人士在湘共話綠色低碳循環產業新機遇

9月18日拍攝的第三屆海峽兩岸綠色低碳循環發展產業科技交流會暨台灣科技青年湖南行活動現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月19日電／據新華社報導，推介綠色低碳領域前沿科技成果，簽約低碳農業合作項目，探討新能源、碳交易等未來發展風向……第三屆海峽兩岸綠色低碳循環發展產業科技交流會暨台灣科技青年湖南行活動18日在湖南長沙舉辦，兩岸專家學者、企業家代表及科技青年等150餘人展開交流合作，為綠色低碳循環產業發展注入新動力。



以科技創新引領綠色低碳循環產業發展，是兩岸業內人士共同關注的熱點話題。交流會上，食品工程專家單楊，台灣共濟聯盟主席、鵬景集團總裁王仲鵬，湖南農業大學研究生院院長方俊等6位專業人士聚焦行業前沿進行主旨演講。



業內人士充分看好兩岸在綠色低碳領域的合作新機遇。現場，台灣綠寶實業有限公司、台灣共濟聯盟鵬景集團分別與湖南農業大學、湖南豐華農業機械專業合作社簽署農業碳匯領域合作協議。



“我們簽約的有機農業水稻種植試點項目，將共同探索常規作物種植方式向有機農產品種植轉型。”王仲鵬說。



台灣21世紀基金會副董事長高思博表示，將在湖南等地深化低碳經濟、綠色農業合作，共同探討一系列前沿問題，助力兩岸農業現代化發展。



活動當天舉行了多場主題座談會，來自台灣和福建、浙江、湖南等地專家學者、企業家們，圍繞新能源、碳交易、綠色農業等主題深入交流探討。



在台灣科技青年湖南行活動中，30餘名台灣青年赴長沙、益陽、懷化等地交流考察。福建農林大學蜂學與生物醫藥學院專任教授、台胞崔立有說：“在這次活動中，我和湖南農業專家深入交流，獲得了一些原始的農業數據，這對我的研究很有幫助。”



本次活動由科技部海峽兩岸科學技術交流中心、湖南省科學技術廳、湖南省人民政府台灣事務辦公室共同主辦，湖南省對外科技交流中心承辦。