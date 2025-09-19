王曉峰：實現“人民的非遺　人民共享”

中國非物質文化遺產保護協會會長王曉峰（圖片來源：新華社） 中評社北京9月19日電／據新華社報導，9月16日，以“融入現代生活·非遺與時代同行”為主題的第三屆中國非物質文化遺產保護年會暨第四屆丹寨非遺周在貴州省黔東南州丹寨縣正式拉開帷幕。活動期間，中國非物質文化遺產保護協會會長王曉峰在接受新華網文化頻道主編袁思陶專訪時表示，今年的年會實現了“人民的非遺 人民共享”理念，傳承人、老百姓、遊客，大家都沉浸在一片歡樂的文化海洋之中。



王曉峰認為今年的年會有三個方面值得分享：一是首次發布了《非遺與旅遊融合發展藍皮書2025》。經過這些年的發展，我們發現非遺在融入生活的過程中，融入旅遊的趨勢越來越強勁，它為旅遊帶來一種很強的賦能作用。這裡面既有對2024年非遺旅遊融合的狀況做了全面梳理和展示，也有很多專家在推進非遺旅遊融合方面提出的專業性的建議和思考，而且還收集了一批案例，有景區、度假區、街區、村寨、民宿等，全面展現了當下非遺與旅遊融合的成果，同時也給未來全國的旅遊行業如何做好非遺旅遊融合工作，提供了一些經驗，樹立了一些標杆。



二是發布了《中國非物質文化遺產保護傳播藍皮書2025》。這本藍皮書是通過大數據，綜合各個平台和渠道，真實客觀地反映2024年以來我們在非遺在傳播方面的一些成就，同時也梳理出了一些好的案例。特別是2024年“特別致敬非遺活動”“最具傳播影響力非遺活動”和優秀案例的發布，可以給未來在非遺傳播方面提供一個借鑒和引領，也可以帶給大家作為一個交流和參照。



另外，此次年會中還發布了“五好非遺大集。王曉峰介紹，“五好非遺大集”這是中國非遺保護協會多年實踐形成的優勢活動，以“好看、好吃、好聽、好玩、好用”為核心特質。這些都具有煙火氣，是老百姓身邊的事情，老百姓喜歡的東西，老百姓和遊客願意去體驗和參與的一些項目。



王曉峰說：“‘五好非遺大集’特別受歡迎，它不僅是一種非遺的展示形式，也是一種老百姓和遊客非常好的體驗形式。五年來，協會在全國幾十個城市和景區開展了非遺大集活動，已經成為一個非常好的品牌，這次專門做了一次正式品牌發布。未來協會將非遺大集不斷深化、創新和培育，讓它真正成為老百姓和遊客喜愛的品牌，更好地賦能非遺的創造性轉化、創新性發展。”



據悉，第三屆中國非物質文化遺產保護年會暨第四屆丹寨非遺周由中國非物質文化遺產保護協會、貴州省文化和旅遊廳、黔東南州人民政府主辦，貴州省非物質文化遺產保護中心、黔東南州文體廣電旅遊局、丹寨縣人民政府承辦。眾多非遺保護人員和群眾參加此次活動。