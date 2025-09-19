港股流動性全球數字峯會將舉行

港股流動性全球數字峯會即將舉行 中評社北京9月19日電／全球服務型數字生態平台 Ju.com 聯合創新數字經紀平台 xBrokers，將於9月20日 14：00–18：00在灣仔合和酒店舉辦 “港股流動性全球數字峯會”，主題為 “新流動性·新生態·新香港”。活動預計匯聚 50＋ 位來自監管、研究、上市公司、券商及 Web3 生態的嘉賓，聚焦港股數字化、真實世界資產（RWA）合規路徑與跨境資本效率，並探討傳統金融與區塊鏈的協同及風險治理。



港股長期面臨流動性不足與零售參與度偏低的挑戰。據市場數據，港股整體估值多年維持在低位，與國際市場存在明顯差距。開戶門檻高、跨境入金摩擦及早期份額偏向機構配置，讓零售投資者參與受限。隨著 RWA 通證化技術逐步成熟，以及穩定幣支付基礎設施的完善，香港正迎來以合規與透明為導向的金融基建升級新窗口，市場普遍期待新一輪國際化突破。



大會將設有專題演講、圓桌論壇及成果發布，涵蓋港股流動性挑戰、基於質押和備付金的資本效率提升，以及傳統金融與 Web3 的協同探索。會上還將公布 xBrokers 早鳥認購區的最新數據與合作進展，為市場呈現直觀的案例。



主辦方表示，Ju.com 致力於讓區塊鏈與金融技術更簡潔易用，降低用戶觸達資產門檻。xBrokers 則以 “1：1 實股託管 ＋ 鏈上校驗” 模式，結合標準化 RWA 工具，將股票、債券、房地產等資產通證化，並配合托管與審計，推動傳統資產鏈上化與流動性提升。本次峯會將成為香港展示數字金融與 RWA 創新實踐的重要契機，推動傳統市場與區塊鏈的新型合作，為香港國際金融中心地位注入新動能。