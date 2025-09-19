香港中資銀行業協會舉辦76周年國慶酒會

酒會嘉賓合影 中評社北京9月19日電／香港中資銀行業協會（“協會”）近日在香港The Henderson宴會廳舉行慶祝中華人民共和國成立76周年酒會。香港特別行政區政府財政司司長陳茂波，中央政府駐港聯絡辦副主任祁斌，駐港國家安全公署副署長林建東，外交部駐港特派員公署副特派員李永勝，香港特別行政區立法會主席梁君彥，香港特別行政區行政會議非官守議員召集人葉劉淑儀，香港中資保險業協會會長尹兆君，香港特別行政區政府財庫局局長許正宇，香港金融管理局副總裁陳維民，協會會長孫煜、顧問林廣兆、副會長劉亞幹、肖彬、肖霆、陳振英，國家開發銀行香港分行副行長劉文生等擔任主禮嘉賓，來自金融、銀行、工商等社會各界逾300位代表歡聚一堂，共慶祖國76周年華誕，現場氣氛莊重而熱烈。



財政司司長陳茂波在致辭中表示：香港的中資銀行是香港銀行體系的重要參與者，是堅定支持香港金融穩定和高質量發展的中流砥柱。在國家推進高水平雙向開放及中國式現代化的進程中，香港作為內地企業“走出去”的首選平台，中資銀行發揮關鍵橋樑與支撐作用，助力企業建立境外業務總部並開拓全球市場。此外，隨著全球南方的國家和地區更多希望使用本幣或人民幣作為交易和儲備貨幣，中資銀行在提升香港離岸人民幣流動性、豐富相關產品等方面扮演了不可取代的角色，助力人民幣國際化的進程。



協會會長、中銀香港副董事長兼總裁孫煜致歡迎辭時指出：在港中資銀行作為香港社會重要持份者，始終立足香港、服務香港，全力支持特區政府依法施政、發展經濟、改善民生，為鞏固提升香港國際金融中心地位和促進香港長期繁榮穩定作出積極貢獻。未來，協會將與全體會員一道，支持香港融入國家發展大局，塑造經濟發展新動能新優勢，實現更好發展，為“一國兩制”偉大實踐行穩致遠貢獻力量。



過去一年，協會在促進香港金融繁榮與穩定、支持中小企業、防範詐騙、服務社區等方面推出多項重要舉措，包括組織大灣區基建及融資考察團，深入探討市場融通開發資金之道；舉辦多場中小企融資情況溝通會、轉型論壇及數碼科技方案展示日，協助中小企解決業務發展和轉型中的難點痛點；走進本地大學及社區展開防騙宣傳活動、舉辦關愛護老防騙講座等，彰顯中資銀行扎根香港、服務社會的責任與擔當。



服務會員、貢獻社會永無止境，我們也永不停步，今年首次在香港舉辦大型專題論壇，並組織會員單位參與內地研修班、舉辦跨境業務交流會。協會明年即將迎來成立10周年，我們將不忘初心、勇於擔當，在壯大自身的同時持續回饋社會，悉心呵護獅子山下、維港兩岸的這片熱土。

