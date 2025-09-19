香港低空經濟的挑戰與機遇

低空經濟正在全球範圍內快速發展，成為新的經濟增長點，市場前景十分廣闊。（圖片來源：大公報） 中評社北京9月19日電／大公報9月19日發表海南大學“一帶一路”研究院院長、絲路智穀研究院院長梁海明評論文章。行政長官周三（9月17日）發布的施政報告明確提出，香港將致力打造一個具競爭力的低空經濟生態圈，成為低空創新應用的亞太樞紐。低空經濟作為全球新興產業，正以迅猛之勢崛起，涵蓋了通用航空、無人機應用、空中旅遊及電動垂直起降（eVTOL）等領域，展現出廣闊的發展前景。



作為國際金融中心，香港在低空經濟領域具備獨特的地理、政策和資源優勢，未來應從深化空域管理改革、完善基礎設施、融合旅遊資源及吸引高端人才等六大方面著手，以推動香港成為低空經濟的創新示範區，助力經濟多元化發展。



低空經濟作為新興產業，正在全球範圍內快速發展，成為新的經濟增長點，市場前景十分廣闊。據中國民航局預測，2025年中國低空經濟市場規模將達到1.5萬億元（人民幣，下同），2035年有望達到3.5萬億元。2024年12月，國家發展改革委專門成立了低空經濟發展司，負責制定和實施低空經濟發展戰略，為行業發展提供了強大的政策支持。截至2024年底，已有30個省份將低空經濟寫入地方政府工作報告或出台相關政策，如廣東省發布了《廣東省推動低空經濟高質量發展行動方案（2024－2026年）》。



技術創新方面，各個企業紛紛發力，人工智能賦能新質生產力。2024年世界互聯網大會烏鎮峰會聚焦人工智能領域，傳遞出低空經濟蓄勢騰飛的信號。企業也在積極參與，小鵬匯天於2024年11月成功完成了全球首次公開載人飛行，並在12月於上海核心商圈完成首次公開飛行表演。廣汽集團的飛行汽車項目取得重大突破，GOVE在廣州CBD上空進行了飛行驗證，GOVY AirJet首次亮相於珠海航展。可見，低空經濟在政策支持、市場需求和技術創新的驅動下，呈現出蓬勃發展的態勢。



粵港澳大灣區的低空經濟正在逐步成為中國創新與發展的新引擎。作為中國最具活力和潛力的經濟區之一，大灣區在政策引導和市場需求的雙重推動下，低空經濟正快速崛起。低空經濟涵蓋了無人機物流、電動垂直起降飛行器（eVTOL）、城市空中出行和低空旅遊等新興領域。在政策扶持和基礎設施建設的雙重保障下，大灣區的各個城市展現出不同的發展路徑和特色。

