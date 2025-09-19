是什麼，讓一檔美國著名脫口秀突然停播？

拼版圖片，美國知名保守派活動人士查理·柯克（左）、美國總統特朗普（中）、美國《吉米·基梅爾秀》主持人基梅爾（右）。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月19日電／據新華社報導，美國廣播公司（ABC）17日宣布，將“無限期”停播主持人吉米·基梅爾的深夜脫口秀節目，原因是基梅爾在節目中對美國知名保守派活動人士查理·柯克遭槍殺事件發表的言論引發爭議。停播決定得到美國總統特朗普的“慶賀”，但遭到不少民主黨人士詬病。



“炮轟MAGA”招致停播



據美聯社報導，“名嘴”基梅爾在15日和16日晚播出的《吉米·基梅爾秀》節目中多次談及柯克遭槍殺事件，稱在“讓美國再次偉大”（MAGA）陣營中，有很多人正利用柯克遇害一事為自己謀利。



基梅爾在15日的節目中說：“上周末我們見證了新的底線突破，MAGA陣營極力試圖將槍殺柯克的凶手描繪成與他們無關的人，並竭力從中撈取政治籌碼。”



他還抨擊了特朗普得知柯克遇刺身亡後的反應以及聯邦調查局局長卡什·帕特爾在案件調查中的表現。16日節目中，基梅爾再次就這個話題發表抨擊言論。



事後，美國聯邦通信委員會主席布倫丹·卡爾敦促地方廣播公司停播《吉米·基梅爾秀》。他暗示，如果這檔節目存在“歪曲性”評論，委員會可能展開調查，相關播出機構或被罰款或吊銷執照。



隨後，美國最大地方廣播集團之一耐思星傳媒集團宣布，在“可預見的未來”不再播放《吉米·基梅爾秀》。耐思星傳媒集團旗下許多地方電視台為ABC附屬台。



17日晚些時候，ABC一名發言人說：“《吉米·基梅爾秀》將無限期停播。”但未進一步說明停播原因。

