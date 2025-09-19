保護主義增全球經濟風險

中評社北京9月19日電／9月19日大公報發表工銀國際首席經濟學家程實評論文章。誰無暴風勁雨時，守得雲開見月明。”進入2025年四季度，全球經濟正站在結構重估與風險交匯的關鍵節點。以貿易保護主義為代表的政策擾動持續深化，全球經濟增長慣性被打斷，系統性風險全面顯現。貿易壁壘重構全球供需格局，宏觀政策工具逼近極限，制度信任機制不斷弱化，而長期以來資產價格的高估可能進一步放大市場脆弱性。



首先，政策不確定性抬升正加劇主要經濟體結構分化。美國方面，受政策失序與金融環境偏緊的制約，經濟面臨增長乏力、政策受限與預期失錨的三重壓制，增長動能削弱，內生風險上升。歐元區雖試圖通過財政再擴張穩定經濟增長，但受制於結構性低增長與外圍環境的擾動，短期或難突圍。而日本經濟仍在財政可持續性、促進內需與控制輸入性通脹之間尋求平衡，在貿易保護主義的額外衝擊下，政策調節空間或進一步受限。對於新興市場而言，內部分化趨勢增強，高負債國家受制於融資壓力與匯率波動，具有人口紅利與制度韌性的經濟體則可能在全球資本重配中脫穎而出。



對於資產配置而言，當前全球市場的焦點已從關注短期變量轉向對底層運行機制的評估。美元無風險資產的地位正被重估，高估值高久期資產定價風險抬升。全球資本市場由此進入新一輪尋找錨定的波動周期，資產配置邏輯正在重構。



其次，慣性終結與趨勢逆轉。2025年初，全球經濟經歷多年的衝擊後仍保持良好的韌性，在持續的政策支持、全球供應鏈的階段性修復，以及蓄勢待發的人工智能浪潮推動下，全球經濟一度延續溫和﻿復甦的勢頭。但在貿易保護主義的逆風衝擊下，這一﻿復甦慣性戛然而止，全球經濟重新陷入高度不確定與劇烈波動的狀態。



當前來看，全球經濟增長對外部衝擊的敏感性已顯著上升。貿易保護主義帶來的不僅是短暫的擾動，更是對全球經濟運行邏輯的系統性扭曲。一方面，全球生產要素配置效率降低。資源被迫重新配置至低競爭性領域，削弱整體生產效率，抬升生產成本，並抑制經濟活動的擴張。保護性政策削弱市場競爭機制，提升壟斷與尋租行為的空間，壓制企業的創新激勵和效率改善空間。另一方面，政策溝通機制弱化導致市場預期紊亂。市場原本對政策路徑的漸進式認知被打破，宏觀預期開始呈現出廣泛而持續的偏離，原有的市場運行邏輯效用減弱，難以提供穩定的參考框架。政策本身的直接經濟影響尚未全面體現，其衝擊在預期層面已深度傳導。

