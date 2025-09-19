提升執行力　香港要將美好藍圖化為生動現實

中評社北京9月19日電／大公報9月19日發表社評。行政長官李家超發表的任內第四份施政報告，為香港加快邁向由治及興作出了系統規劃部署。報告亮點紛呈，從建立部門首長責任制到加快北部都會區建設，從深度融入粵港澳大灣區到破解民生難題，從主動識變應變求變到勇於改革破局提速發展，體現了李家超和特區政府的改革決心和責任擔當，全面準確貫徹落實中央對香港高質量發展的要求。



報告首推部門首長責任制並強化公務員評核機制，將問責制具體化、明晰化，各部門首長需為既定目標負起責任，改變過去職權模糊、效率不彰、互相推諉的弊端。它將績效目標與官員問責直接掛鈎，形成目標明確、權責清晰、獎罰分明的管理系統。用廣東俗語來形容，過去的問責是“不管麻鷹管雞仔”，而今後是“雞仔要管、麻鷹更要管”，強化治理能力。這是落實“著力提高治理水平”的有力體現。



北部都會區建設提速增效是施政報告的重要內容，尤其體現李家超改革破局的魄力。北都關乎香港未來幾十年乃至百年的長遠發展，也是香港融入國家發展大局的重要平台，但一直面對土地開發程序繁瑣等問題。施政報告有的放矢，宣布成立由李家超親自督導的北都發展委員會，下設三個小組推進具體工作，這種垂直式管理模式將能破除積弊，加快發展速度，將北都打造成香港經濟新引擎。



經過政府過去三年的努力，北都的基本規劃已出台，現時是加快發展期，是提速引入產業和重大項目的最佳銜接期。成立“北都發展委員會”旨在簡化行政程序，拆牆鬆綁，以新思維制訂北都各發展區的營運模式，包括推動大學城建設，以及訂立加快發展北都的專屬法例等。政府亦會以更快、更靈活的方式與業界商討落戶細節，創造更多高收入的優質職位及提升生產力。



AI發展是新一輪科技革命的核心，也是香港推進經濟轉型的重要推動力。施政報告宣布成立“AI效能提升組”，統籌和指導政府部門於工作中有效應用AI技術、研究重組工作流程及推動部門科技革新，提升效能。報告就AI人才培養、算力建設、數據分析、場景應用乃至支持中小企應用AI等全鏈條建設提出了一系列措施，展現了特區政府的長遠布局和落實能力，也是“不斷增強發展動能”的積極體現。



李家超不謀求以“短期派糖”博取一時掌聲，而是直面住房、醫療、養老等深層次問題，包括加快公屋建設、拓寬置業階梯、增加讬兒設施、完善社會保障等。民生領域的突破性舉措，處處體現出對市民急難愁盼問題的精準回應。昨日李家超出席電台烽煙節目，解釋為何不派消費券，指出若人均派發5000元，庫房需支出300億元，而同一筆錢可以再造一個啟德體育園。這種務實的態度，對香港未來發展至關重要。

