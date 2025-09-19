美方想把台灣當槍使恐越來越難

中評社北京9月19日電／大公報發表朱穗怡評論文章。俗話說“免費的最貴”。美國眾議院近日通過“2026年度美國國防授權法案”，將援台預算上限3億增至10億美元。民進黨當局必會“感激涕零”，但島內不少民眾心中明白，美方從來不會做“虧本買賣”，向台灣提供所謂“軍事金融援助”、進一步武裝台灣，主要是給奉行“台獨”路線的民進黨當局撐腰，讓台灣持續成為美方“遏華”的棋子，甚至將來倘若爆發台海戰事，台灣還可成為美方“代理人”，通過拖長戰事來消耗中國大陸的實力，以保住美國“世界一哥”的地位。



自2016年5月民進黨再次上台後，美台軍事勾連越來越頻繁。尤其值得關注的是，近年美方重啟對台軍事援助。美國2023年度“國防授權法案”批准自2023年至2027年的5年間，對台提供可達100億美元的“無償軍事援助”。2023年5月，美國政府動用緊急授權向台灣提供價值5億美元的武器。隨後美國又通過所謂“外國軍事融資計劃”向台灣地區提供總價值約8000萬美元的軍援。2024年3月，美國國務院請求編列1億美元預算協助台灣強化“嚇阻力”，接著又斥資逾20億美元“軍援”台灣。最近美國眾議院延續所謂“台灣安全合作倡議”，進一步增加援台的軍事預算。



美國向台灣提供“軍援”的名目林林總總，然而，台灣未蒙其利先受其害。去年12月台灣收到來自美國的一批軍援物資，當中的270萬發子彈竟然產於1983年，至今已經41年了，早就過期了，還有超過3500組抗彈板和背心受潮發黴。此外，美國運送的彈藥包裝混亂，包括原裝、替代包裝和散裝彈藥，導致管理和清點困難。據說台灣方面花了數周時間“打開包裝、晾幹並實施清點”這些受潮發黴的武器裝備。原來美方所謂的“軍援”就是把台灣當成回收“古董裝備”的垃圾桶。



天下沒有免費的午餐。美國對台軍援看似無償，但當中蘊含了巨大的經濟利益和戰略意義。正如島內輿論指出，如果美方以援助的方式向台灣方面提供總值5億美元的武器，而台灣方面後續向美方支付的訓練、維修、保養等費用恐怕還不止5億美元。至於戰略意義，主要是通過加強美台軍事勾連縱容民進黨當局對抗中國大陸，以此阻撓兩岸統一進程，阻撓中國統一後更加強大。



在台灣問題上，美方擺明就是把台灣當槍使，企圖讓兩岸中國人自相殘殺，自己坐收漁人之利。美國的算盤打得“精”，但台灣民眾早就看破了美國的手腳。島內有民調顯示，64%受訪台灣民眾認為美國對台灣地區的威脅大於機會；56%台灣民眾希望兩岸保持良好關係，不支持台當局購買大量武器；如果台海爆發衝突，69.8%台灣民眾不願意自己或家人參戰。由此可見，維護台海和平、反對開戰是台灣主流民意。美方企圖把台灣方面當成“代理人”，代替美方與中方“開戰”，根本就是痴心妄想。