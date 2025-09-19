文匯報：真誠面對歷史　維護和平未來

中評社北京9月19日電／9月19日文匯報發表快評。昨日是九一八事變94周年，包括NHK、《朝日新聞》、日本新聞網等日本主流媒體的報導中，仍然使用了“滿洲事變”這一說法。九一八事變發生近一世紀，時至今天日本在輿論宣傳上仍然使用“滿洲事變”，其本質上是一種對侵略歷史的否認。這不是一個可以簡單用“習慣”來搪塞敷衍的問題，而是關乎是否認真深刻反省歷史、承認錯誤、糾正過失、承擔責任的大是大非、良心正義的重大對錯原則問題。



“滿洲事變”的說法來源於日本陸軍省新聞班按照關東軍命令撰寫的新聞稿。其稱九一八當日，中方在偽滿洲發起“事變”，日軍為“保護滿洲民眾的生命財產安全”而進行“自衛”。該稿件成了日本國內媒體發行的標準版本，是典型的通過精心設計的輿論戰策略，將自身包裝成了“受害者”，為淡化其侵略性質而精心編織的謊言。



第十二屆北京香山論壇昨日舉行，國防大學教授、解放軍少將孟祥青表示，當前極右翼勢力、極端主義、法西斯主義思潮抬頭，日本右翼勢力以及一些政界人士參拜靖國神社，說明軍國主義陰魂不散。孟祥青強調：“我們絕不允許軍國主義再次氾濫，這是我們的底線和紅線，我相信也是世界人民的底線和紅線。”



紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會於本月初隆重舉行，期間也進行了盛大的九三大閱兵；多部抗戰題材的電影也在今年接連上映，引發海內外觀眾廣泛關注及熱烈迴響；包括香港在內的不同華人社會各界團體、組織、人士，也紛紛舉行不同形式的抗戰紀念及教育活動。



凡此種種，為的當然不是延續仇恨，也不是所謂老是咬住某個國家不放，而是為了不讓真相被掩埋，不讓歷史被遺忘，提醒世界所有國家、民族、人民要珍惜和平之可貴，應該攜手守護、共同捍衛，警惕任何妄圖否認歷史、篡改歷史甚至顛覆歷史等破壞和平穩定的思潮及行徑。



正如外交部發言人林劍昨日回應外國媒體提問相關抗戰題材電影是否有意向日本傳達信息時指出：“中國隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭，暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動，目的是銘記歷史、緬懷先烈，珍愛和平、開創未來。相關題材影視作品也是提醒世人以史為鑑、維護和平。”