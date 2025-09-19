美聯儲年內首次降息　通脹就業難平衡

中評社北京9月19日電／據新華社報導，美國聯邦儲備委員會17日結束為期兩天的貨幣政策會議，宣布將聯邦基金利率目標區間下調25個基點到4.00%至4.25%之間。這是美聯儲2025年第一次降息，也是繼2024年三次降息後再次降息。



美聯儲決策機構聯邦公開市場委員會在會後發表聲明說，近期指標顯示，美國上半年經濟活動增長放緩，就業增長放緩，通脹率有所上升。鑒於風險平衡變化，委員會決定將聯邦基金利率目標區間下調25個基點。



聲明說，在考慮進一步調整聯邦基金利率目標區間時，公開市場委員會將仔細評估後續數據、不斷變化的經濟前景及風險平衡。



美聯儲主席鮑威爾在會後舉行的新聞發布會上說，本次會議的注意力全部集中在就業市場上，“現在沒有無風險的途徑”。一些人現在“很難找到工作”，降低利率將有利於幫助陷入困境的勞動力市場。



鮑威爾認為，特朗普政府的關稅措施可能會在今年剩餘時間乃至2026年“繼續推高”商品價格，關稅對經濟活動和通脹的總體影響仍有待觀察。對於政策制定者來說，在不斷上升的通脹和疲軟的勞動力市場之間取得平衡是一個困境。



參加此次貨幣政策會議的美聯儲官員對2025年美國實際國內生產總值增長率的中位數預測值為1.6%，對失業率的中位數預測值為4.5%，對通脹率的中位數預測值為3%。



美聯儲宣布降息後，美國股市當天收盤漲跌不一，美元指數大跌後反彈，金價震蕩下跌。

