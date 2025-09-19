美國別再做啄食普羅米修斯臟腑的“惡鷹”

中評社北京9月19日電／據中國台灣網報導，美國政府某些機構和人員近期圍繞台灣問題再次拋出不負責任的言論。“美在台協會”（AIT）聲稱《開羅宣言》《波茨坦公告》等文件“未決定台灣最終的政治地位”，美國國務院發言人也附和此謬論，誣稱中國大陸“扭曲”歷史文件以支持“脅迫”。這不僅是對歷史和事實的歪曲，更是對國際法和國際關係基本準則的嚴重挑戰。



古希臘神話中，普羅米修斯為給人類帶來光明，勇敢地從神界盜取火種。他因此遭受宙斯嚴懲，被縛於高加索山上，日日承受惡鷹啄食臟腑之苦。這個故事寄托著對人類追求光明、真理和正義的讚美，以及對強權欺壓的抗爭精神。反觀美國在台灣問題上的所作所為，卻扮演了阻撓光明、維護虛偽的角色，其行徑猶如為維護自身意志而肆意施暴的惡鷹。



台灣自古就是中國領土不可分割的一部分。台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。1943年中美英三國政府發表《開羅宣言》，明確規定將日本竊取的台灣歸還中國。1945年中美英蘇發表《波茨坦公告》，重申“開羅宣言之條件必將實施”。同年日本簽署《日本投降書》，承諾“忠誠履行波茨坦公告各項規定之義務”。這一系列具有國際法律效力的文件都清晰確認了中國對台灣的主權。作為《開羅宣言》《波茨坦公告》的簽署方，美國對台灣屬於中國的歷史和法理事實一清二楚，卻公然翻炒所謂“台灣地位未定”謬論，抹黑污蔑中國捍衛國家主權和領土完整的正當行動，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。



當前美方操弄涉台問題、散布謊言的行徑，如同那只持續啄食普羅米修斯的惡鷹，不斷挑釁和傷害中國的核心利益。他們顛倒黑白，污蔑中國維護國家主權和領土完整的正當行為是“脅迫”；他們混淆視聽，惡意誤導國際輿論，嚴重違反國際法和國際關係基本準則；他們明知故犯，向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號，破壞台海乃至地區的和平穩定。然而，歷史豈容篡改？一個中國原則已是國際社會普遍遵循的準則。美國的單方面歪曲，無論如何包裝，都如同蚍蜉撼樹，絲毫動搖不了國際社會堅持一個中國原則的大格局。

