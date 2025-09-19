中國東盟經貿合作升級促進互利共贏

中評社北京9月19日電／據新華社報導，第22屆中國－東盟博覽會暨中國－東盟商務與投資峰會日前在廣西南寧開幕。自2002年正式啟動建設以來，中國－東盟自貿區實現從無到有、從1.0升級至3.0，推動中國東盟經貿合作從“貿易相加”邁向“深度融合”。中國與東盟不斷做大經貿合作“蛋糕”，為區域經濟穩定與增長注入動能，給地區民眾帶來實實在在的利益。



經貿投資合作不斷拓展



中國與東盟國家山水相連、人文相親，經貿交流合作日益密切。借助東博會、進博會等平台，柬埔寨大米、泰國乳膠枕、老撾啤酒等東盟國家特色商品持續進入中國市場，新能源汽車、機械設備、電子電器等中國產品也走進東盟國家。



緬甸是本屆東博會主題國。緬甸總理紐梭表示，東博會的成功舉辦進一步深化東盟與中國的全面戰略夥伴關係，為貿易、投資與旅遊等領域合作搭建重要平台，為中國－東盟自貿區的進一步發展作出了重要貢獻。



近年來，在雙方領導人戰略引領下，中國同東盟國家深化各領域務實合作，經貿往來保持良好勢頭，貿易規模增長，投資合作提升。



中國連續16年保持東盟第一大貿易夥伴，東盟連續5年成為中國第一大貿易夥伴。2024年，中國與越南、馬來西亞、印度尼西亞、泰國、新加坡等5個東盟國家雙邊貿易額均突破千億美元，其中，與越南、馬來西亞的雙邊貿易額已突破兩千億美元。今年1月至7月，中國同東盟貿易規模達5970億美元，同比增長8.2%，占同期中國外貿總額的16.7%。



截至今年7月，中國同東盟累計雙向投資超過4500億美元，中國企業在東盟累計完成工程承包額4800億美元。雙方積極拓展數字經濟、電子商務、綠色發展等領域合作，新興領域合作成效顯著。



柬埔寨金港高速、馬來西亞東海岸鐵路……多國企業積極融入中國與東盟國家全方位務實合作，深度參與基礎設施建設，在綠色能源、數字經濟等新興領域布局，推動區域互聯互通和產業鏈融合。

